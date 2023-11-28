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    Работника маркетплейса избили у склада в Шушарах. Задержан стажёр

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    Уголовное дело по тяжкой статье рискует испортить карьерные перспективы молодого иностранца в Петербурге. По версии полиции, работу в крупном маркетплейсе он начал мордобоем с более опытным коллегой.

    Избитый 22-летний гражданин Туркменистана поступил в Александровскую больницу накануне утром, стало известно «Фонтанке» 28 ноября. Состояние пациента оценили как тяжёлое: у него закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, сломаны кости лица.

    Иностранец состоит на миграционном учёте, зарабатывает сборщиком интернет-магазина. По предварительным данным, медики забрали его с Московского шоссе, 145. Там находятся складские комплексы. Склад пострадавшего - в паре километров.

    Полицейским он рассказал о драке с шапочно знакомым, случившейся в Шушарах немногим позже восьми часов утра. Оперативники во второй половине дня задержали предполагаемого обидчика в Пушкине. Им оказался 20-летний гражданин Азербайджана, который числится стажёром по должности сборщика в той же компании, где работает пострадавший.

    Стажёр задержан на двое суток. Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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