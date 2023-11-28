Работника маркетплейса избили у склада в Шушарах. Задержан стажёр

Уголовное дело по тяжкой статье рискует испортить карьерные перспективы молодого иностранца в Петербурге. По версии полиции, работу в крупном маркетплейсе он начал мордобоем с более опытным коллегой.



Избитый 22-летний гражданин Туркменистана поступил в Александровскую больницу накануне утром, стало известно «Фонтанке» 28 ноября. Состояние пациента оценили как тяжёлое: у него закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, сломаны кости лица.



Иностранец состоит на миграционном учёте, зарабатывает сборщиком интернет-магазина. По предварительным данным, медики забрали его с Московского шоссе, 145. Там находятся складские комплексы. Склад пострадавшего - в паре километров.

