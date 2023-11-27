Биометрический загранпаспорт гражданина РФ подорожает с 1 июля 2024 года

Владимир Путин подписал закон, увеличивающий с 1 июля 2024 года госпошлину за выдачу биометрического загранпаспорта, передает 27 ноября ТАСС.



Госпошлина за выдачу биометрического загранпаспорта с 1 июля 2024 года будет проиндексирована на 20% и составит шесть тысяч рублей(было пять тысяч рублей). Пошлина за выдачу документа для детей до 14 лет вырастет с двух с половиной до трех тысяч рублей.



Как и планировалось – «Фонтанка» предупреждала об этом - ряд изменений коснется и документов для проживающих в России иностранцев. Стоимость выдачи вида на жительство вырастет с 5 до 6 тысяч рублей, разрешения на временное проживание — с 1 600 рублей до 1 920 рублей. Пошлина за приглашение на въезд иностранного гражданина обойдется в 960 рублей(было 800 рублей), а выдача разрешения на привлечение одного иностранного работника вырастет с 10 до 12 тысяч рублей.

