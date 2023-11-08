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    Правительство РФ предложило с 1 января повысить пошлину за выдачу загранпаспорта

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    Пошлину за выдачу заграничного паспорта нового поколения в России предлагается увеличить с пяти тысяч до шести тысяч рублей с 1 января 2024 года. Индексация в 20 процентов предложена в поправках правительства России, которые накануне были внесены ко второму чтению налогового законопроекта в Госдуме. Документ опубликован 8 ноября на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

    Для детей до 14 лет пошлина за выдачу заграничного паспорта нового поколения также вырастет — с 2 500 рублей до 3 тысяч рублей.

    Ряд изменений коснется и документов для проживающих в России иностранцев. Стоимость выдачи вида на жительство, согласно поправкам, вырастет с 5 до 6 тысяч рублей, разрешения на временное проживание — с 1 600 рублей до 1 920 рублей. Пошлина за приглашение на въезд иностранного гражданина обойдется в 960 рублей, а выдача разрешения на привлечение одного иностранного работника вырастет с 10 до 12 тысяч рублей.

    Ранее в России госпошлину за выдачу загранпаспорта повышали в июне 2018 года с 3500 рублей до нынешних 5000 рублей для взрослых и с 1500 рублей до 2500 рублей для детей до 14 лет.

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