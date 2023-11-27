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    В центре Петербурга под «ФСБ» забрали более 7 миллионов. Потребовалась женщина и два захода

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    Мошенники продолжают внушать словом и находить новых и новых жертв в Петербурге. 77-летнему пенсионеру хватило нескольких разговоров, чтобы разувериться в банке и передать накопления «сотруднику безопасности», которого он в глаза не видел.

    За помощью в полицию житель с улицы Жуковского обратился накануне, обеднев на 7,3 миллиона рублей, стало известно «Фонтанке» 27 ноября. Аферисты подцепили его на крючок 20-го числа, отрекомендовавшись ФСБ. Через три дня уверенный в ненадёжности банковского счёта пенсионер отдал деньги женщине, которая поджидала его у дома.

    Под обещание передать сбережения в руки более ответственного сотрудника незнакомка лет 60–65 на вид забирала наличные с улицы Жуковского и 24 ноября.

    Возбуждение уголовного дела о мошенничестве, вероятно, вопрос времени.

    «Фонтанка» на собственном примере рассказывала, что схему с сотрудниками «Центробанка» и «ФСБ», которые под разными предлогами убеждают перевести деньги на будто бы безопасные счета, стали разыгрывать с дополнением. К звонку специалиста петербуржцев готовят сообщениями, которые приходят со страниц-клонов работодателя.

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