В центре Петербурга под «ФСБ» забрали более 7 миллионов. Потребовалась женщина и два захода

Мошенники продолжают внушать словом и находить новых и новых жертв в Петербурге. 77-летнему пенсионеру хватило нескольких разговоров, чтобы разувериться в банке и передать накопления «сотруднику безопасности», которого он в глаза не видел.

За помощью в полицию житель с улицы Жуковского обратился накануне, обеднев на 7,3 миллиона рублей, стало известно «Фонтанке» 27 ноября. Аферисты подцепили его на крючок 20-го числа, отрекомендовавшись ФСБ. Через три дня уверенный в ненадёжности банковского счёта пенсионер отдал деньги женщине, которая поджидала его у дома.