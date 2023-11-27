Три человека погибли на якутском руднике «Алросы» при выбросе метана

Выброс метана произошел на руднике в городе Удачный в Якутии вечером 26 ноября, сообщило республиканское ГУ МЧС. Как передаёт РИА Новости, это произошло на руднике алмазодобывающей компании «Алроса» на глубине 580 метров.

Работников эвакуировали. По предварительной информации, погибли три человека, двое пострадали.



СУ СК России по региону заявило о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть трех лиц).

