Под Калугой в ДТП попал экскурсионный автобус с детьми. Один человек погиб

Экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП под Калугой. Один человек погиб, шестеро детей и трое взрослых пострадали, сообщает 25 ноября управление МВД по Калужской области в телеграм-канале.
Авария произошла в 10 утра субботы на дороге «Малоярославец-Боровск» возле деревни Уваровское. По предварительным данным, столкновение допустил водитель автомобиля «Рено Логан», который ехал из Калуги в Боровский район.
От удара автобус улетел в кювет, водитель легкового автомобиля погиб. Шестеро детей и трое сопровождавших их взрослых, которые находились в автобусе, пострадали.
На месте работают оперативные службы. Дорожное происшествие с участием экскурсионного автобуса, перевозившего детей, взяла на контроль прокуратура Калужской области.