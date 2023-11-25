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    Под Калугой в ДТП попал экскурсионный автобус с детьми. Один человек погиб

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    Экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП под Калугой. Один человек погиб, шестеро детей и трое взрослых пострадали, сообщает 25 ноября управление МВД по Калужской области в телеграм-канале.

    Авария произошла в 10 утра субботы на дороге «Малоярославец-Боровск» возле деревни Уваровское. По предварительным данным, столкновение допустил водитель автомобиля «Рено Логан», который ехал из Калуги в Боровский район.

    От удара автобус улетел в кювет, водитель легкового автомобиля погиб. Шестеро детей и трое сопровождавших их взрослых, которые находились в автобусе, пострадали.

    На месте работают оперативные службы. Дорожное происшествие с участием экскурсионного автобуса, перевозившего детей, взяла на контроль прокуратура Калужской области.

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