Теннисисты Баутиста Агут и Жасмин Паолини сыграют на турнире «Трофеи Северной Пальмиры»

Состав второго международного теннисного турнира «Трофеи Северной Пальмиры» полностью сформировался. Последними игроками в заявке стали испанский теннисист Роберто Баутиста Агут, располагающийся на 62-й строчке мирового рейтинга ATP, и итальянка Жасмин Паолини (№ 30 WTA).
Теннисисты выступят в формате «команда «Львы» против команды «Сфинксы». Полные составы выглядят так:
Команда «Львы» —
капитан команды Светлана Кузнецова, Янко Типсаревич,
Ласло Джере, Александр Шевченко, Карен Хачанов,
Анастасия Потапова, Виктория Томова, Жасмин Паолини.
Команда «Сфинксы» —
капитан команды Николай Давыденко, Анастасия Мыскина,
Адриан Маннарино, Душан Лайович, Роберто Баутиста Агут,
Вероника Кудерметова, Диана Шнайдер, Юлия Путинцева.
Корты КСК «Арена» хорошо знакомы Баутисту Агуту, он неоднократно приезжал на St. Petersburg Open, четыре года подряд (2015–2018) играл в полуфинале турнира. Паолини российский теннисный зритель может помнить по московскому матчу Кубка Федерации 2019 года Россия–Италия, правда, тогда спортсменка проиграла оба своих матча. Но в этом сезоне Жасмин поднялась на высшую для себя строчку мирового рейтинга.