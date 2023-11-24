Песков рассказал о полноценной беседе президентов РФ и Белоруссии в машине Путина

Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко по дороге из президентского дворца в аэропорт Минска. Об этом 24 ноября сообщил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла с журналистами, передает РИА Новости.
«По дороге в аэропорт состоялась полноценная двусторонняя беседа», — заявил Дмитрий Песков, отметив, что аэропорт расположен достаточно далеко от центра города.
Накануне в столице Беларуси прошел саммит ОДКБ. На встрече присутствовали все главы государств договора, за исключением премьер-министра Армении Никола Пашиняна. После мероприятия президенты РФ и Республики Беларусь отправились в аэропорт на автомобиле Путина.