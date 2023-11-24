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    Песков рассказал о полноценной беседе президентов РФ и Белоруссии в машине Путина

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    Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко по дороге из президентского дворца в аэропорт Минска. Об этом 24 ноября сообщил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла с журналистами, передает РИА Новости.

    Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС / kremlin.ru
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    «По дороге в аэропорт состоялась полноценная двусторонняя беседа», — заявил Дмитрий Песков, отметив, что аэропорт расположен достаточно далеко от центра города.

    Накануне в столице Беларуси прошел саммит ОДКБ. На встрече присутствовали все главы государств договора, за исключением премьер-министра Армении Никола Пашиняна. После мероприятия президенты РФ и Республики Беларусь отправились в аэропорт на автомобиле Путина.

    Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС / kremlin.ru

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