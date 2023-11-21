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    Задержанному за совращение мальчика в Металлострое добавили новую статью. Она особо тяжкая

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    Арестованный за домогательства к школьнику в Колпинском районе Петербурга под стражей получил новое уголовное дело. По версии следствия, в апреле он проявлял сексуальный интерес не к одному ребёнку.

    Следственный комитет накануне возбудил дело о насильственных действиях сексуального характера, совершённых в отношении несовершеннолетнего, стало известно «Фонтанке» 21 ноября. Под подозрением 55-летний житель посёлка Петро-Славянка, который с весны обживается в следственном изоляторе.

    Мужчину задержали ровно семь месяцев назад после заявления жителя Металлостроя, просившего защитить 13-летнего сына от домогательств взрослого. Согласно материалам, в начале апреля тот успел встретиться с мальчиком несколько раз. Судя по квалификации, внимание мужчина уделял не одному ребёнку — ему вменили развратные действия в отношении двух и более лиц. Третья часть статьи 135 предусматривает до 12 лет лишения свободы.

    Эпизод о насильственных действиях (132 УК) грозит более серьёзным сроком — до 15 лет. По версии следствия, до своего задержания всё в том же Металлострое фигурант минимум дважды совершил насилие, жертвой которого стал мальчик 14-ти лет.

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