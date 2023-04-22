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    Жителя Петро-Славянки расспросят, действительно ли он устраивал недетские встречи с мальчиком в Металлострое

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    К жителю поселка Петро-Славянка постучались оперативники. Есть основания полагать, что мужчина проявлял нездоровый интерес к подростку, причем приставал к нему не раз.

    Накануне в полицию обратился отец потерпевшего, стало известно «Фонтанке» 22 апреля. Мужчина рассказал, что его 13-летний сын стал жертвой домогательств — якобы это происходило в течение четырех дней в разных местах в поселке Металлострой. По словам отца, нарушителем якобы был «малознакомый мужчина» с восточным именем.

    Буквально через пару часов подозреваемого задержали в его частном доме в Петро-Славянке. Это оказался 55-летний неработающий гражданин РФ, которому придется пока посидеть в изоляторе. Возбуждено уголовное дело о развратных действиях.

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