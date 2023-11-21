    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -8

    0 м/с, штиль

    766мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.5eur96.66

    Глава ФНС рассказал, почему блогеры важны для российской экономики

    1745
    19 комментариев

    Блогеры — это такие же налогоплательщики, как все россияне. Они тоже формируют российскую экономику и генерируют ВВП. Об этом стало известно во вторник, 21 ноября, из интервью РБК руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниила Егорова.

    «[Блогеры] создают продукты, которые в том числе формируют нашу экономику, генерируют ВВП. И говорить о том, что можно как-то пренебрежительно относиться к этим людям, в корне неверно», — рассказал он.

    По словам руководителя ведомства, возникшие проблемы крупных блогеров с неуплатой налогов можно объяснить тем, что они «быстро выросли» и не перешли на использование «классических моделей создания бизнеса».

    Егоров отметил, что никаких политических причин для проверок блогеров не было. В их отношении «проходили обычные проверки».

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    БлогерыФедеральная налоговая службаДаниил Егоров
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 19

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close