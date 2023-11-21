Глава ФНС рассказал, почему блогеры важны для российской экономики

Блогеры — это такие же налогоплательщики, как все россияне. Они тоже формируют российскую экономику и генерируют ВВП. Об этом стало известно во вторник, 21 ноября, из интервью РБК руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниила Егорова.

«[Блогеры] создают продукты, которые в том числе формируют нашу экономику, генерируют ВВП. И говорить о том, что можно как-то пренебрежительно относиться к этим людям, в корне неверно», — рассказал он.

По словам руководителя ведомства, возникшие проблемы крупных блогеров с неуплатой налогов можно объяснить тем, что они «быстро выросли» и не перешли на использование «классических моделей создания бизнеса».

