Зеленский исключил мир с Россией, несмотря на тяжелое положение на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский исключил заключение мира с Россией, несмотря на тяжелое положение на фронте. Об этом стало известно во вторник, 21 ноября, из его интервью британской газете The Sun.

«Трудно ли на поле боя? Да. Но заводить сейчас дружбу или садиться за стол переговоров с Россией? Нет», — сказал он в ходе интервью. По его словам, украинцы не верят, что Россия хочет завершить конфликт.



Также Зеленский признал, что некоторые союзники Украины были обескуражены отсутствием прогресса на фронте. Это усилило их сомнения в том, что украинские войска смогут достичь объявленных целей.

