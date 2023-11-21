Зеленский исключил мир с Россией, несмотря на тяжелое положение на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский исключил заключение мира с Россией, несмотря на тяжелое положение на фронте. Об этом стало известно во вторник, 21 ноября, из его интервью британской газете The Sun.
«Трудно ли на поле боя? Да. Но заводить сейчас дружбу или садиться за стол переговоров с Россией? Нет», — сказал он в ходе интервью. По его словам, украинцы не верят, что Россия хочет завершить конфликт.
Также Зеленский признал, что некоторые союзники Украины были обескуражены отсутствием прогресса на фронте. Это усилило их сомнения в том, что украинские войска смогут достичь объявленных целей.
Кроме того, президент Украины вновь не согласился со словами главкома ВСУ Валерия Залужного, что боевые действия зашли в тупик. «И действительно, как продвигаться вперед, когда ты не можешь контролировать небо?», — сказал Зеленский.
Недавно главком ВСУ Валерий Залужный заявил о том, что конфликт на Украине зашел в тупик. Однако с ним не согласились в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия продолжает проведение спецоперации, а все поставленные цели должны быть выполнены.
Российский лидер Владимир Путин в разговоре с президентом Бразилии рассказывал, что Москва открыта диалогу «при выполнении киевскими властями известных условий и учета новых реалий».