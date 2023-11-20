В Перу нашли пять тысячелетних мумий и лестницу гораздо старше

В Перу обнаружили пять мумий, возраст каждой из которых превышает тысячу лет, а также лестницу, которая датируется 3500 годом до нашей эры, сообщает 20 ноября агентство Andina. Находки сделаны во время раскопок у реки Римак в провинции Лима.



Предположительно, мумии принадлежат к так называемой «культуре Манчай». Её носители жили вокруг современной Лимы примерно с 1500 г. до н.э. до 1000 г. до н.э. Они строили U-образные храмы, обращенные к восходящему солнцу, и приносили человеческие жертвы.



Среди найденных мумий – четыре детских.



Как сообщает агентство Andina со ссылкой на археологов, мумии будут вывезены с места обнаружения до конца 2023 года, чтобы специалисты могли продолжить исследования. Они намерены провести анализ ткани в погребальных свертках.

