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    В Перу нашли пять тысячелетних мумий и лестницу гораздо старше

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    В Перу обнаружили пять мумий, возраст каждой из которых превышает тысячу лет, а также лестницу, которая датируется 3500 годом до нашей эры, сообщает 20 ноября агентство Andina. Находки сделаны во время раскопок у реки Римак в провинции Лима.

    Предположительно, мумии принадлежат к так называемой «культуре Манчай». Её носители жили вокруг современной Лимы примерно с 1500 г. до н.э. до 1000 г. до н.э. Они строили U-образные храмы, обращенные к восходящему солнцу, и приносили человеческие жертвы.

    Среди найденных мумий – четыре детских.

    Как сообщает агентство Andina со ссылкой на археологов, мумии будут вывезены с места обнаружения до конца 2023 года, чтобы специалисты могли продолжить исследования. Они намерены провести анализ ткани в погребальных свертках.

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