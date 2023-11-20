Путин обратился к новому президенту Аргентины, который хотел отказаться от сотрудничества с РФ

Президент России Владимир Путин поздравил избранного президента Аргентины Хавьера Милея с победой на выборах. В телеграмме, опубликованной 20 ноября на сайте Кремля, говорится, что российско-аргентинские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения.

Он выразил надежду на дальнейшее развитие стратегического партнерства между двумя странами в самых различных сферах, а также на конструктивное сотрудничество по актуальным международным вопросам. Помимо прочего российский президент пожелал коллеге из Аргентины успехов в его ответственной деятельности во главе страны, а также здоровья и благополучия.