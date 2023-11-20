Путин обратился к новому президенту Аргентины, который хотел отказаться от сотрудничества с РФ

Президент России Владимир Путин поздравил избранного президента Аргентины Хавьера Милея с победой на выборах. В телеграмме, опубликованной 20 ноября на сайте Кремля, говорится, что российско-аргентинские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения.
Он выразил надежду на дальнейшее развитие стратегического партнерства между двумя странами в самых различных сферах, а также на конструктивное сотрудничество по актуальным международным вопросам. Помимо прочего российский президент пожелал коллеге из Аргентины успехов в его ответственной деятельности во главе страны, а также здоровья и благополучия.
Ранее стало известно, что новым президентом Аргентины по итогам второго тура выборов стал крайне правый политик Хавьер Милей. В ходе своей избирательной кампании он предложил отказаться от национальной валюты в пользу американского доллара. Также он выступал против продвижения отношений с Россией, Бразилией и Китаем.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, в понедельник днем заявил, что в Кремле все же будут ориентироваться на заявления Хавьера Милея уже в качестве главы государства. При этом Песков напомнил, что Москва уважает выбор граждан Аргентины.
Как так вышло, что эксцентричный политик стал главой государства, читайте в особом мнении экономиста Андрея Заостровцева.