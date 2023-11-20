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    «Вот это ночка». В Орске «канатоходец» под дурманом освоил перемещение по электропроводам

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    2 комментария

    В Оренбургской области житель Орска решил сбежать от сотрудников полиции по электрическим проводам. В понедельник, 20 ноября, о произошедшем рассказала Служба спасения Орска в своей группы во «ВКонтакте».

    Служба спасения Орска

    К спасателям в ночь на субботу обратилась полиция со словами: мужчина «ходит по электропроводам с пятиэтажного дома на соседний двухэтажный». Когда под «канатоходцем» собрались все службы, он все же сдался.

    Возмутитель общественного порядка забрался в квартиру через балкон пятиэтажного дома, а затем спустился к правоохранителям. Оказалось, что местный житель находился под действием наркотиков — его передали медикам.

    «Вот это ночка, конечно», — прокомментировал происходящее один из очевидцев на видео.

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    ОрскНаркотики
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    Комментарии 2

    Гость20 Ноя 2023 в 14:55
    Этим мужчиной был Бог.
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