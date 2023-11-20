«Вот это ночка». В Орске «канатоходец» под дурманом освоил перемещение по электропроводам

В Оренбургской области житель Орска решил сбежать от сотрудников полиции по электрическим проводам. В понедельник, 20 ноября, о произошедшем рассказала Служба спасения Орска в своей группы во «ВКонтакте».
К спасателям в ночь на субботу обратилась полиция со словами: мужчина «ходит по электропроводам с пятиэтажного дома на соседний двухэтажный». Когда под «канатоходцем» собрались все службы, он все же сдался.
Возмутитель общественного порядка забрался в квартиру через балкон пятиэтажного дома, а затем спустился к правоохранителям. Оказалось, что местный житель находился под действием наркотиков — его передали медикам.
«Вот это ночка, конечно», — прокомментировал происходящее один из очевидцев на видео.