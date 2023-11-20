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    «Яндекс» попал под антимонопольное расследование из-за рекламы подписки

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    Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении ООО «Яндекс» за нарушение рекламного законодательства, сообщает 20 ноября ведомство. Компания подозревается в обмане потребителей при рекламе подписки «Яндекс.Плюс».

    Как указывает ФАС, в рекламе «Яндекс.Плюс» компания указывала цену услуги со скидкой 44%, которая не соответствовала действительности. Как только гражданин попытался приобрести подписку по указанной цене, ему было отказано в покупке. По мнению антимонопольной службы, таким образом потребители получали неверную информацию о стоимости услуги.

    ФАС оценит рекламу «Яндекса» на предмет нарушения законодательства. Если вина будет установлена, компании грозит ответственность в соответствии с законом о рекламе.

    «Фонтанка» обратилась за комментарием в «Яндекс».

    Обновлено в 12:07: «Яндекс» отказался от комментариев.

    Ранее «Почта банк» получил штраф в полмиллиона из-за мелкого шрифта об условиях пониженной ставки. На рекламу пожаловался гражданин, который увидел привлекательное предложение на роллерном дисплее.

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