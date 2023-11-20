«Яндекс» попал под антимонопольное расследование из-за рекламы подписки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении ООО «Яндекс» за нарушение рекламного законодательства, сообщает 20 ноября ведомство. Компания подозревается в обмане потребителей при рекламе подписки «Яндекс.Плюс».
Как указывает ФАС, в рекламе «Яндекс.Плюс» компания указывала цену услуги со скидкой 44%, которая не соответствовала действительности. Как только гражданин попытался приобрести подписку по указанной цене, ему было отказано в покупке. По мнению антимонопольной службы, таким образом потребители получали неверную информацию о стоимости услуги.
ФАС оценит рекламу «Яндекса» на предмет нарушения законодательства. Если вина будет установлена, компании грозит ответственность в соответствии с законом о рекламе.
«Фонтанка» обратилась за комментарием в «Яндекс».
Обновлено в 12:07: «Яндекс» отказался от комментариев.
Ранее «Почта банк» получил штраф в полмиллиона из-за мелкого шрифта об условиях пониженной ставки. На рекламу пожаловался гражданин, который увидел привлекательное предложение на роллерном дисплее.