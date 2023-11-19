Шляпа Наполеона I поставила мировой рекорд на аукционе во Франции

Автор: Osenat / YouTube
Шляпа императора Франции Наполеона I была продана с аукциона в столичном регионе Франции. Стоимость оказалась рекордной, сообщил аукционный дом Osenat.
Треуголка императора ушла с молотка после смерти предыдущего владельца, промышленника Жана Луи Нуазье. Именно его коллекцию распродавал Osenat. Согласно заявлению аукционного дома в социальной сети, шляпа Наполеона I была продана более чем за 1,9 миллиона евро.
Согласно сайту аукционного дома, изначально лот оценивался в 600 — 800 тысяч евро. Треуголка датируется 1810 годом. Якобы именно в ней он находился на бриге Inconstant. В 1815 году на нем же Наполеон бежал из ссылки с острова Эльба.