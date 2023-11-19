    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -6

    1 м/с, ю-з

    765мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.12eur96.77

    Маска пригласили в Москву поговорить о будущем искусственного интеллекта

    1384
    15 комментариев

    Бизнесмена, основателя компаний SpaceX и Tesla, владельца соцсети X (ранее — Twitter) пригласили в Москву на конференцию «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey). Об этом 19 ноября сообщил организационный комитет мероприятия.

    Кроме Маска, приглашены бывший гендиректор OpenAI Сэм Альтман и сооснователь OpenAI Грег Брокман.

    Как сообщают организаторы конференции, Маска, Альтмана и Брокмана пригласили в качестве спикеров. В частности, для того, чтобы они поделились взглядами на будущее искусственного интеллекта и возможными инсайтами о новой нейросети Grok. Организаторы также предлагают рассказать о создании ChatGPT.

    Напомним, что первая информация о том, что Маск может принять участие в конференции AI Journey в России, появилась еще 13 ноября. Тогда об этом написало издание EU Reporter. Организаторы эту информацию опровергли.

    Конференция пройдет в столице с 22 по 24 ноября.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Илон МаскКонференции
    ЛАЙК2
    СМЕХ11
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 15

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close