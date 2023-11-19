Маска пригласили в Москву поговорить о будущем искусственного интеллекта

Бизнесмена, основателя компаний SpaceX и Tesla, владельца соцсети X (ранее — Twitter) пригласили в Москву на конференцию «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey). Об этом 19 ноября сообщил организационный комитет мероприятия.



Кроме Маска, приглашены бывший гендиректор OpenAI Сэм Альтман и сооснователь OpenAI Грег Брокман.



Как сообщают организаторы конференции, Маска, Альтмана и Брокмана пригласили в качестве спикеров. В частности, для того, чтобы они поделились взглядами на будущее искусственного интеллекта и возможными инсайтами о новой нейросети Grok. Организаторы также предлагают рассказать о создании ChatGPT.

