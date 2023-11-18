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    ХАМАС: потеряна связь с группировками, отвечающими за жизнь заложников

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    Палестинское движение ХАМАС утверждает, что потеряло связь с отдельными группировками, отвечающими за сохранение жизни заложников. Об этом в субботу, 18 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al-Qahera Al-Ekhbariya.

    Представитель ХАМАС утверждает, что потеряны «контакты с рядом группировок <…> судьба [заложников] неизвестна». О причинах отсутствия связи с группировками не сообщается.

    По информации израильской армии, число заложников в секторе Газа составляет не менее 242 человек.

    Также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что договоренностей по поводу освобождения заложников на данный момент нет. «Пока нет сделки по освобождению заложников», — цитирует его Haaretz.

    Телеканал NBC News 12 ноября заявлял, что стороны договорились об обмене заложниками, но позже ХАМАС приостановил переговоры из-за обстрела окрестностей больницы «Аш-Шифа». На следующий день, 13 ноября, The Washington Post сообщал, что Израиль и ХАМАС все же близки к соглашению по освобождению десятков заложников, в первую очередь женщин и детей. Издание утверждало, что об этом могут объявить в ближайшие дни.

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