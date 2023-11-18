ХАМАС: потеряна связь с группировками, отвечающими за жизнь заложников

Палестинское движение ХАМАС утверждает, что потеряло связь с отдельными группировками, отвечающими за сохранение жизни заложников. Об этом в субботу, 18 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al-Qahera Al-Ekhbariya.

Представитель ХАМАС утверждает, что потеряны «контакты с рядом группировок <…> судьба [заложников] неизвестна». О причинах отсутствия связи с группировками не сообщается.



По информации израильской армии, число заложников в секторе Газа составляет не менее 242 человек.



Также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что договоренностей по поводу освобождения заложников на данный момент нет. «Пока нет сделки по освобождению заложников», — цитирует его Haaretz.