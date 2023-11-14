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    Washington Post: Израиль и ХАМАС близки к соглашению по освобождению десятков заложников

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    Израиль и ХАМАС близки к соглашению по освобождению десятков заложников, в первую очередь женщин и детей, пишет 13 ноября The Washington Post. По данным издания, о нём могут объявить в ближайшие дни.

    По словам источника, израильских женщин и детей собираются освобождать группами — одновременно с освобождением палестинских мужчин и женщин, которые сейчас находятся в тюрьмах. ХАМАС готов отдать 70 израильтян, а Израиль хочет получить около ста человек. Число «обменных» палестинцев не называют.

    Израильский чиновник рассказал, что обмен, предположительно, будет сопровождаться временным прекращением огня — возможно, на пять дней. Прекращение огня может позволить увеличить международную помощь жителям сектора Газа.

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