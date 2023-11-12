ХАМАС и Израиль договорились об обмене заложниками, но потом остановили переговоры

Договоренность об обмене заложниками была достигнута между ХАМАС и Израилем. Об этом 12 ноября сообщил NBC News со ссылкой на источник в администрации Белого дома.



Сделка, по словам американского чиновника, предполагала освобождение 80 человек. Речь шла о женщинах и детях, которых обменяют на палестинских женщин и подростков, находящихся в Израиле.



Чиновник сразу оговорился: у администрации нет уверенности в том, что договоренность окажется исполненной.



Чуть позже ХАМАС заявил о приостановке переговоров, сообщил Reuters. Причиной был назван обстрел окрестностей больницы «Аш-Шифа», расположенной на севере анклава. Стационар оказался без электроснабжения. О том, что связь с больницей потеряна, сообщало иранское агентство Tasnim.

