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    ХАМАС и Израиль договорились об обмене заложниками, но потом остановили переговоры

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    Договоренность об обмене заложниками была достигнута между ХАМАС и Израилем. Об этом 12 ноября сообщил NBC News со ссылкой на источник в администрации Белого дома.

    Сделка, по словам американского чиновника, предполагала освобождение 80 человек. Речь шла о женщинах и детях, которых обменяют на палестинских женщин и подростков, находящихся в Израиле.

    Чиновник сразу оговорился: у администрации нет уверенности в том, что договоренность окажется исполненной.

    Чуть позже ХАМАС заявил о приостановке переговоров, сообщил Reuters. Причиной был назван обстрел окрестностей больницы «Аш-Шифа», расположенной на севере анклава. Стационар оказался без электроснабжения. О том, что связь с больницей потеряна, сообщало иранское агентство Tasnim.

    Армия обороны Израиля утверждает, что «Аш-Шифа» используется в качестве прикрытия. ХАМАС отрицает обвинения.

    Ранее в воскресенье МЧС России заявило о том, что началась эвакуация россиян из сектора Газа. Граждан РФ перевозят в Каир, где им оказывается всесторонняя помощь, в том числе с оформлением документов.

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