Красный Крест заявил о невозможности работы на севере сектора Газа. «Врачи без границ» не выходят на связь

Он отмечает, что за помощью люди обращаются круглосуточно, однако командам МККК «не хватает элементарных условий безопасности для передвижения в северной части Газы».

Отсутствие условий безопасности делает невозможной работу Международного комитета Красного Креста (МККК) на севере сектора Газа. Об этом говорится в сообщении организации, появившемся 12 ноября.

«В то время как гражданские лица продолжают перемещаться с севера на юг Газы, сотням тысяч перемещенных лиц не хватает предметов первой необходимости, таких как кров, еда, вода и средства гигиены. Ситуация стремительно приближается к гуманитарной катастрофе», — отмечают в организации.

Тем временем, «Врачи без границ» заявили о том, что сотрудники организации, находящиеся в больнице «Аш-Шифа», не выходят на связь.

«С прошлой ночи мы не можем связаться с нашими сотрудниками в больнице «Аш-Шифа». Другие сотрудники «Врачей без границ», проживающие в городе Газа, сообщили, что боевые действия в окрестностях больницы «Аш-Шифа» не прекратились», — заявили в организации (цитата по ТАСС).