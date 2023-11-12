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    Красный Крест заявил о невозможности работы на севере сектора Газа. «Врачи без границ» не выходят на связь

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    Отсутствие условий безопасности делает невозможной работу Международного комитета Красного Креста (МККК) на севере сектора Газа. Об этом говорится в сообщении организации, появившемся 12 ноября.

    «На наших глазах разворачивается невыносимая человеческая трагедия», — цитирует РИА Новости слова главы офиса МККК в Газе Уильяма Шомбурга.

    Он отмечает, что за помощью люди обращаются круглосуточно, однако командам МККК «не хватает элементарных условий безопасности для передвижения в северной части Газы».

    «В то время как гражданские лица продолжают перемещаться с севера на юг Газы, сотням тысяч перемещенных лиц не хватает предметов первой необходимости, таких как кров, еда, вода и средства гигиены. Ситуация стремительно приближается к гуманитарной катастрофе», — отмечают в организации.

    Тем временем, «Врачи без границ» заявили о том, что сотрудники организации, находящиеся в больнице «Аш-Шифа», не выходят на связь.

    «С прошлой ночи мы не можем связаться с нашими сотрудниками в больнице «Аш-Шифа». Другие сотрудники «Врачей без границ», проживающие в городе Газа, сообщили, что боевые действия в окрестностях больницы «Аш-Шифа» не прекратились», — заявили в организации (цитата по ТАСС).

    Организация призвала к прекращению огня и ненападению на больницы.

    Напомним, несколькими часами ранее появились сообщения о том, что Израиль и ХАМАС смогли договориться об обмене пленными. Речь шла о женщинах и детях. Однако палестинская сторона отказалась от продолжения диалога в качестве причины указав обстрел больницы «Аш-Шифа».

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    Красный КрестВрачи без границИзраильПалестинаСектор Газа
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