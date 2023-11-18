Мать брошенного в парке Пушкина ребенка уехала на автобусе. Возбуждено дело

Полиция Пушкинского района возбудила уголовное дело по статье «Оставление в опасности» после того, как в Отдельном парке нашли брошенную месячную девочку.

Как стало известно «Фонтанке» в субботу, 18 ноября, малышку нашел мужчина, который шел по парку на работу. Он услышал писк и увидел рядом с тропинкой объемный сверток. Его там оставили незадолго до того, как нашли, так как шел снег, но сверток не был припорошен.

По предварительной информации, девочка 2–3 недель от роду была завернута в женское пальто бежевого цвета 46–48-го размера, коричневый плед. На ней были две шапочки, две кофты, пеленка и ползунки. Все они были не по возрасту — большего размера. На место вызвали кинолога с собакой. Она провела наряд полиции через парк на выход к проходу под железнодорожным мостом, к остановке общественного транспорта на Садовой улице. И там остановилась.