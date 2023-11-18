«Митсубиши» артистки Михайловского театра уехал с неохраняемой парковки на севере Петербурга

Жительница Выборгского района заявила об угоне автомобиля с неохраняемой парковки.
51-летняя пострадавшая, которая представилась как актриса Михайловского театра, обратилась в полицию накануне около половины одиннадцатого утра, стало известно «Фонтанке» 18 ноября.
Женщина сообщила, что оставила «Митсубиши Аутлендер» около десяти вечера 16 ноября на неохраняемой парковке на Приозерском шоссе. А когда пришла в семь утра следующего дня, то не нашла автомобиль на месте.
Ущерб заявительница оценила в сумму 1,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».