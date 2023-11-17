«Это «Игра престолов», а люди страдают». «Фонтанка» поговорила с пассажирами последнего автобуса в Хельсинки

С автобусного вокзала на Обводном канале в пятницу, 17 ноября, отправились последние два рейса до Хельсинки: в 14:00 отправился «Эколайнс» и в 15:00 — Lux Express. По решению финских властей в ночь на 18 ноября сообщение между Петербургом и Суоми будет прервано на три месяца — до 18 февраля.

Большинство путешественников постоянно живут в Финляндии или других странах, а в Россию приехали к друзьям или родным. Многим пришлось прервать визит досрочно. Но есть и те, кто, наоборот, запрыгнул в последний вагон, чтобы навестить родственников за границей или уехать на учебу.



Мнения о том, правильно ли поступают финны, закрывая границу, разделились. Некоторые встают на сторону финнов, но считают, что запреты ударили в первую очередь по простым людям. «Это «Игра престолов», а люди страдают, это вечная проблема», — говорит Сария, которая едет с мужем и ребенком домой в Швецию.

Кто-то считает, что причины лежат в сфере экономики. «Финский бюджет не резиновый. Принимать беженцев в огромных количествах нет возможности, своих проблем хватает», — говорит Елена из Лаппенранты.

Другие видят ситуацию скорее в политическом ключе. «Официальная версия для меня смешная, не могу ее никак интерпретировать, видимо, есть какие-то моменты, по которым не смогли договориться. Конечно, грустно: так рядом, и всегда считали, что дружественная страна», — говорит Ольга, не уточняя, какую страну имеет в виду. Сама она живет в Суоми. Резиденты Финляндии, покидающие Россию, пока не планируют возвращаться сюда окольными путями, поскольку это сложно и дорого, но надеются, что границы скоро откроют. Те, кому лететь дальше, теперь планируют добираться транзитом через Стамбул или Таллин.

Подробнее о том, как запреты властей Суоми изменили жизнь трансграничных семей, читайте в материале «Фонтанки».