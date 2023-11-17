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    Мужчина открыл огонь из ружья в московском метро. Конфликт попал на видео

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    В Москве задержан 75-летний мужчина, который во время конфликта с другим жителем столицы выстрелил из ружья «Бекас-3». Инцидент произошел рано утром 17 ноября возле станции метро «Рязанский проспект», оружие было зарегистрировано на стрелявшего, сообщает «МВД-медиа».

    Фото: Официальный канал прокуратуры г. Москвы
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    По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, один из участников конфликта зашел в вестибюль станции, чтобы обратиться за помощью к полицейским. В это время его догнал оппонент и в ходе потасовки выстрелил вверх.

    Сотрудники полиции и службы безопасности Московского метрополитена при помощи одного из пассажиров пресекли потасовку. Ружье было изъято, стрелявший задержан и доставлен в отдел полиции. По предварительной информации, пострадавших в ходе конфликта нет.

    В отношении зачинщика конфликта возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ — «Хулиганство, совершенное с применением оружия». На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

    Фото: Официальный канал прокуратуры г. Москвы

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    МетроМосковский метрополитенРязанский проспектСтрельба
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