Мужчина открыл огонь из ружья в московском метро. Конфликт попал на видео

В Москве задержан 75-летний мужчина, который во время конфликта с другим жителем столицы выстрелил из ружья «Бекас-3». Инцидент произошел рано утром 17 ноября возле станции метро «Рязанский проспект», оружие было зарегистрировано на стрелявшего, сообщает «МВД-медиа».

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, один из участников конфликта зашел в вестибюль станции, чтобы обратиться за помощью к полицейским. В это время его догнал оппонент и в ходе потасовки выстрелил вверх.

Сотрудники полиции и службы безопасности Московского метрополитена при помощи одного из пассажиров пресекли потасовку. Ружье было изъято, стрелявший задержан и доставлен в отдел полиции. По предварительной информации, пострадавших в ходе конфликта нет.

В отношении зачинщика конфликта возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ — «Хулиганство, совершенное с применением оружия». На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.