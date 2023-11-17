От 14 и старше. Девичник на Пискаревском проспекте завершился трагедией

16-летнюю учащуюся колледжа с тяжелыми травмами нашли под окнами дома 165 на Пискаревском проспекте. Случайный прохожий увидел хрупкое тело около четырех часов утра 17 ноября и сразу же позвонил в экстренные службы.
На место приехала следственно-оперативная группа. Сотрудники правоохранительных органов установили, что в последний раз девушку видели целой и невредимой на балконе квартиры, расположенной на 9 этаже. Пострадавшая проводила время в компании четырех подруг — младшей из них всего 14 лет, старшей — 21 год.
Травмированную девушку доставили в Петербургский педиатрический университет, но спасти ее врачи уже не могли, хоть и сделали все, что в их силах.
«Девушка была в крайне тяжелом состоянии, с травмами, которые характеризуются как несовместимые с жизнью. Немедленно были проведены все необходимые мероприятия, на которые организм не дал ответа. Функции органов были ослаблены в том числе внешними воздействиями, которые могли быть причиной и падения», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе университета.
Из открытых данных следует, что погибшая этой осенью поступила в IT-колледж в Адмиралтейском районе Петербурга. Также девочка серьезно увлекалась шахматами и принимала участие в районных турнирах. Не исключено, что петербурженка вела двойную жизнь. В Telegram она состояла в чатах наркопотребителей и закладчиков. У ее подружек, с которыми она отдыхала в ночь на 17 ноября, интересы похожие.
В ГСУ СК по Петербургу от комментариев пока воздержались. Проводится проверка.