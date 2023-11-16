В Маяковке бесплатно расскажут, почему древние сказки такие жуткие

В одном из народных вариантов «Красной Шапочки» волк угощал девочку блюдом, приготовленным из останков и крови бабушки. Почему чем древнее сказки, тем более жуткими они кажутся — объяснят (и изрядно напугают) в Маяковке 19 ноября бесплатно. 16+
«Там бродит во тьме ужасное привидение Эмпуса с ослиными ногами; заманив в ночной тьме хитростью людей в уединённое место, оно выпивает всю кровь и пожирает их ещё трепещущее тело». Так писал российский историк Николай Кун, автор популярнейшей книги «Легенды и мифы Древней Греции». Эмпуса состояла в свите античной богини Гекаты, а щеголять могла не только ослиными ногами, но и много чем еще, поскольку умела перевоплощаться в прекрасную девушку. И эта ипостась была самой опасной. А в Ассирии и Вавилоне боялись ламий — демонов, убивающих маленьких детей. Известный нам благодаря Гоголю Вий был рангом несравненно выше, чем Эмпуса или ламия: это не демон, а божество. Самостоятельно Вий не мог поднимать свои тяжелые веки, и это к счастью — его взгляд убивал. Однако по одному из поверий это божество могло и пощадить честного и смелого человека. В русских колыбельных подвоха можно было ждать не только от волчка, но и от котика, и от мышки. Да и волчок в полном варианте колыбельной кажется куда коварнее: «Придет серенький волчок, // Он ухватит за бочок, // И потащит во лесок, // И положит под кусток, // Будет ямочку копать, // Туда Машу зарывать». Почему-то Маша должна была не испугаться до полусмерти, а мирно уснуть.
19 ноября библиотека Маяковского (наб. р. Фонтанки, 44, 1-й этаж, медиахолл) приглашает узнать о «Страшных сказках древнего мира». Так называется лекция Марии Назаровой, доцента кафедры истории и теории искусства СПбГУПТД, члена Российской ассоциации антиковедов. Подробности регистрации на сайте Маяковки в разделе мероприятий. Начало в 17:00.
Александра Шеромова