В Маяковке бесплатно расскажут, почему древние сказки такие жуткие

«Там бродит во тьме ужасное привидение Эмпуса с ослиными ногами; заманив в ночной тьме хитростью людей в уединённое место, оно выпивает всю кровь и пожирает их ещё трепещущее тело». Так писал российский историк Николай Кун, автор популярнейшей книги «Легенды и мифы Древней Греции». Эмпуса состояла в свите античной богини Гекаты, а щеголять могла не только ослиными ногами, но и много чем еще, поскольку умела перевоплощаться в прекрасную девушку. И эта ипостась была самой опасной. А в Ассирии и Вавилоне боялись ламий — демонов, убивающих маленьких детей. Известный нам благодаря Гоголю Вий был рангом несравненно выше, чем Эмпуса или ламия: это не демон, а божество. Самостоятельно Вий не мог поднимать свои тяжелые веки, и это к счастью — его взгляд убивал. Однако по одному из поверий это божество могло и пощадить честного и смелого человека. В русских колыбельных подвоха можно было ждать не только от волчка, но и от котика, и от мышки. Да и волчок в полном варианте колыбельной кажется куда коварнее: «Придет серенький волчок, // Он ухватит за бочок, // И потащит во лесок, // И положит под кусток, // Будет ямочку копать, // Туда Машу зарывать». Почему-то Маша должна была не испугаться до полусмерти, а мирно уснуть.

