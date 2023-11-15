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    Иракские мужчины рассказали, как узнали о велосипедном пути в Финляндию. Границу могут закрыть

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    Соцсети помогли беженцам с Ближнего Востока и из Африки открыть для себя велосипедный маршрут в Финляндию через Россию, заявили они сами финским журналистам 15 ноября. Двухколесный транспорт они добывали уже в России.

    Как пишут финские журналисты, они поговорили с четырьмя просителями убежища из Ирака и пятью из Сомали. Они рассказали, что увидели ролики о том, как легко приехать в Финляндию на велосипеде, в китайской соцсети Tiktok, а также в запрещенных соцсетях с картинками и с книгами.

    Сначала они добрались до России. Один провел в стране два месяца, двое находились по 25 дней, а один — всего шесть дней.

    Один из мужчин рассказал, что путешествие в Финляндию он начал из Москвы. Оттуда он поехал через Петербург в Выборг. Там велосипеды продавались на обочине дороги, прямо с прицепа. Цена варьировалась в зависимости от достатка покупателя. По словам иракцев, они отдали от 100 до 400 долларов.

    «Фонтанка» побывала у границы и сама убедилась, как беженцы туда прибывают. Далеко не всё расстояние они проезжают на велосипедах. Посмотрите на видео здесь.

    Власти Финляндии заявили, что только за сегодняшний день в Финляндию прибыло 74 просителя убежища без надлежащих документов. Финны уже задумались о варианте закрытия границы. Хотя в МИД России утверждают, что «претензии абсолютно беспочвенны».

    Конкретные параметры закрытия границы и исключения сейчас обсуждаются в правительстве Финляндии, хотя они должны были быть объявлены вечером 15 ноября.

    Как пишут финские журналисты, правительству, вероятно, приходится в режиме реального времени ужесточать уже подготовленное решение по восточной границе, поскольку ситуация быстро обострилась. Может быть принято решение о полном закрытии погранпереходов на границе с Россией.

    Госсовет Финляндии объявил, что решения будут приняты в четверг на общем заседании в 13:00 по времени Хельсинки, после чего состоится пресс-конференция.

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    ФинляндияБеженцы
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    Гость15 Ноя 2023 в 21:37
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