Иракские мужчины рассказали, как узнали о велосипедном пути в Финляндию. Границу могут закрыть

Соцсети помогли беженцам с Ближнего Востока и из Африки открыть для себя велосипедный маршрут в Финляндию через Россию, заявили они сами финским журналистам 15 ноября. Двухколесный транспорт они добывали уже в России.



Как пишут финские журналисты, они поговорили с четырьмя просителями убежища из Ирака и пятью из Сомали. Они рассказали, что увидели ролики о том, как легко приехать в Финляндию на велосипеде, в китайской соцсети Tiktok, а также в запрещенных соцсетях с картинками и с книгами.

Сначала они добрались до России. Один провел в стране два месяца, двое находились по 25 дней, а один — всего шесть дней.