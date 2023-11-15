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    СМИ: финны будут пропускать через границу только с правильным паспортом

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    Правительство Финляндии придумало план, как спасти восточную границу от беженцев-велосипедистов из Африки и с Ближнего Востока. Пропускать будут только с правильным паспортом из Шенгена, пишут финские СМИ вечером 15 ноября.

    Как узнали журналисты из Суоми, план правительства состоит в том, чтобы, как минимум, ограничить пересечение восточной границы на некий период времени или даже «до дальнейшего уведомления». Один из вариантов — ограничить пересечение границы на основании гражданства, чтобы проехать было можно только гражданам стран Шенгенского соглашения.

    Пресс-конференция министра внутренних дел Мари Рантанен, которая планировалась по итогам заседания правительства вечером 15 ноября и где должны были быть озвучены конкретные решения, в итоге перенесена на 16 ноября.

    Как писала «Фонтанка», финские пограничники этой осенью начали фиксировать необычно интенсивный велосипедный трафик из России — граждане третьих стран добираются до Суоми из России и просят убежища. У них нет правильных документов, но они знают, что их заявление обязаны рассмотреть в любом случае. О том, как это выглядит с российской стороны границы и что говорят беженцы, — смотрите в материале «Фонтанки».

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