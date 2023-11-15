СМИ: финны будут пропускать через границу только с правильным паспортом

Правительство Финляндии придумало план, как спасти восточную границу от беженцев-велосипедистов из Африки и с Ближнего Востока. Пропускать будут только с правильным паспортом из Шенгена, пишут финские СМИ вечером 15 ноября.



Как узнали журналисты из Суоми, план правительства состоит в том, чтобы, как минимум, ограничить пересечение восточной границы на некий период времени или даже «до дальнейшего уведомления». Один из вариантов — ограничить пересечение границы на основании гражданства, чтобы проехать было можно только гражданам стран Шенгенского соглашения.