Завербованная. Что привело к военкомату на Фонтанке пенсионерку с зажигательной смесью

Белый «Фольксваген», припаркованный перед военкоматом в центре Петербурга, спас здание военного комиссариата от пенсионерки с бензином в среду, 15 ноября. Жечь препятствие ей скомандовали по телефону.
По предварительной информации, к зданию военного комиссариата Ленобласти, расположенного на набережной Фонтанки, 90, 75-летняя петербурженка пришла, разговаривая по телефону. Голос в трубке вёл её именно к военкомату, но запаркованный проезд перед дверью преодолеть оказалось непросто.
Женщина отчиталась о главной помехе — «Фольксвагене» — и якобы получила команду жечь его. Уличная камера сняла, как она вынула из авоськи бутылку, облила капот и подожгла.
Пенсионерку задержали на месте. Как рассказал собеседник «Фонтанки», уверенность, что её завербовали спецслужбы, она долго не теряла и вопросы пресекала заявлением «Я агент ФСБ».
Попытки поджогов военкоматов участились в Петербурге в конце лета. В основном задержанные рассказывали о телефонных мошенниках, которые сначала лишили их денег, а после предложили спастись от долгов, будто бы выполнив задание для спецслужб.
Уголовные дела возбуждали как по статье об умышленном повреждении чужого имущества, так и о покушении на теракт. В МВД России полагают, что следы тех, кто толкает на подобные диверсии, ведут на Украину.