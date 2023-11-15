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    Завербованная. Что привело к военкомату на Фонтанке пенсионерку с зажигательной смесью

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    Белый «Фольксваген», припаркованный перед военкоматом в центре Петербурга, спас здание военного комиссариата от пенсионерки с бензином в среду, 15 ноября. Жечь препятствие ей скомандовали по телефону.

    По предварительной информации, к зданию военного комиссариата Ленобласти, расположенного на набережной Фонтанки, 90, 75-летняя петербурженка пришла, разговаривая по телефону. Голос в трубке вёл её именно к военкомату, но запаркованный проезд перед дверью преодолеть оказалось непросто.

    Женщина отчиталась о главной помехе — «Фольксвагене» — и якобы получила команду жечь его. Уличная камера сняла, как она вынула из авоськи бутылку, облила капот и подожгла.

    Пенсионерку задержали на месте. Как рассказал собеседник «Фонтанки», уверенность, что её завербовали спецслужбы, она долго не теряла и вопросы пресекала заявлением «Я агент ФСБ».

    Попытки поджогов военкоматов участились в Петербурге в конце лета. В основном задержанные рассказывали о телефонных мошенниках, которые сначала лишили их денег, а после предложили спастись от долгов, будто бы выполнив задание для спецслужб.

    Уголовные дела возбуждали как по статье об умышленном повреждении чужого имущества, так и о покушении на теракт. В МВД России полагают, что следы тех, кто толкает на подобные диверсии, ведут на Украину.

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    Комментарии 38

    Victor K.15 Ноя 2023 в 18:39
    Н да уж...
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