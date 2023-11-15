Завербованная. Что привело к военкомату на Фонтанке пенсионерку с зажигательной смесью

Белый «Фольксваген», припаркованный перед военкоматом в центре Петербурга, спас здание военного комиссариата от пенсионерки с бензином в среду, 15 ноября. Жечь препятствие ей скомандовали по телефону.



По предварительной информации, к зданию военного комиссариата Ленобласти, расположенного на набережной Фонтанки, 90, 75-летняя петербурженка пришла, разговаривая по телефону. Голос в трубке вёл её именно к военкомату, но запаркованный проезд перед дверью преодолеть оказалось непросто.

Женщина отчиталась о главной помехе — «Фольксвагене» — и якобы получила команду жечь его. Уличная камера сняла, как она вынула из авоськи бутылку, облила капот и подожгла.

