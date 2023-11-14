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    Медведев поручил однопартийцам поддержать «нашего кандидата», но не сказал кого

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    Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев и секретарь генсовета партии Андрей Турчак провели 14 ноября встречу с кандидатами на посты руководителей шести региональных отделений партии и обсудили с ними подготовку к предстоящим в марте президентским выборам, передает ТАСС.

    «Не мне вам объяснять, насколько это ответственная задача. Вам нужно будет этим заниматься, поддерживая нашего кандидата всячески», — сказал Медведев, обращаясь к однопартийцам.

    Наблюдатели сразу отметили, что имя кандидата Медведев не назвал. Зато лидер единороссов подчеркнул, что к выборам нужно «нарастить базу сторонников», а партийный актив использовать «в максимальной степени».

    «Люди вы опытные, понимаете что и как делать», — резюмировал Медведев.

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    Дмитрий Медведев
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    Гость14 Ноя 2023 в 21:35
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