Медведев поручил однопартийцам поддержать «нашего кандидата», но не сказал кого

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев и секретарь генсовета партии Андрей Турчак провели 14 ноября встречу с кандидатами на посты руководителей шести региональных отделений партии и обсудили с ними подготовку к предстоящим в марте президентским выборам, передает ТАСС.



«Не мне вам объяснять, насколько это ответственная задача. Вам нужно будет этим заниматься, поддерживая нашего кандидата всячески», — сказал Медведев, обращаясь к однопартийцам.



Наблюдатели сразу отметили, что имя кандидата Медведев не назвал. Зато лидер единороссов подчеркнул, что к выборам нужно «нарастить базу сторонников», а партийный актив использовать «в максимальной степени».

