АКРА отзывает кредитные рейтинги Белоруссии на фоне невыплат по бондам россиянам

Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), созданное по инициативе Центробанка, отзывает присвоенные правительству Республики Беларусь незапрошенные кредитные рейтинги по международной шкале. Причина отзыва не поясняется. Об этом стало известно во вторник, 14 ноября, из сообщения АКРА.

Речь идет о долгосрочных кредитных рейтингах в иностранной валюте на уровне B+ и национальной валюте — B+ (прогноз по кредитам был оценен как «Развивающийся»). Также АКРА отозвало рейтинг по краткосрочным кредитам в иностранной валюте на уровне B и в нацвалюте — B «без одновременного их подтверждения по неаналитическим причинам».