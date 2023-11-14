АКРА отзывает кредитные рейтинги Белоруссии на фоне невыплат по бондам россиянам

Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), созданное по инициативе Центробанка, отзывает присвоенные правительству Республики Беларусь незапрошенные кредитные рейтинги по международной шкале. Причина отзыва не поясняется. Об этом стало известно во вторник, 14 ноября, из сообщения АКРА.
Речь идет о долгосрочных кредитных рейтингах в иностранной валюте на уровне B+ и национальной валюте — B+ (прогноз по кредитам был оценен как «Развивающийся»). Также АКРА отозвало рейтинг по краткосрочным кредитам в иностранной валюте на уровне B и в нацвалюте — B «без одновременного их подтверждения по неаналитическим причинам».
Кредитный рейтинг — это оценка вероятности неисполнения эмитентом своих долговых обязательств. Незапрошенный кредитный рейтинг присваивается эмитенту без его заявки.
Это произошло на фоне того, что российские инвесторы не получают выплаты (купоны и погашения) по бумагам белорусского госдолга больше года, пишет РБК. В июле 2022 года Минфин РБ заявил о прекращении обслуживания бумаг лондонским филиалом Ситибанка и Citigroup Global Markets Europe AG. Это привело к сложностям с проведением платежей. Сначала белорусские власти сообщили, что будут искать нового контрагента, затем появились данные, что выплаты по еврооблигациям планируется проводить напрямую в белорусских рублях.
Чтобы получить выплаты, российским инвесторам предложили открыть счет в местном банке и подтвердить право владения бумагами в Минфине. Однако те инвесторы, которые выполнили эти требования, не получили выплаты или получили их в неполном объеме.