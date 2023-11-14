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    Режим построже. Петродворцовый суд вынес приговор за дорожный разбой в Ломоносове

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    Петродворцовый райсуд приговорил к 17,5 года лишения свободы троих — Бахрома Ботирова, Фирдавсия Абдиганиева и Ислама Гупсешева, передает 14 ноября Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Срок они будут отбывать в колониях строгого режима.

    Вышеперечисленных мужчин признали виновными в похищении человека и разбое.

    Поводом для криминала послужил дорожный спор в Ломоносове в марте 2022 года. Ботиров, Абдиганиев и Гупсешев после конфликта на трассе догнали оппонента, вышли из автомобиля и нанесли потерпевшему не менее семи ударов руками и пяти ударов ногами по голове и туловищу, после чего под угрозой смерти заставили сесть в машину и отобрали два смартфона общей стоимостью 18 990 рублей. Вывезти мужчину в безлюдное место для последующего «разговора» троице помешали сотрудники ОВО.

    Гупсешев вину признал частично, Ботиров и Абдиганиев не признали.

    Суд назначил наказание: Ботирову — 6 лет в ИК строгого режима; Абдиганиеву — 5,5 года в ИК строгого режима; Гупсешеву — 6 лет в ИК строгого режима.

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    РазбойПохищение человека
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