    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, сев

    750мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd92.12eur98.53

    Защита полковника Ильина ищет его родственников

    2301
    5 комментариев

    В Петербурге избирают меру пресечения начальнику УМВД Выборгского района Ленобласти Роману Ильину. Выяснилось, что защита пытается найти его родственников — номера телефонов он не помнит.

    Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Сообщить о задержании близким Ильин не мог по понятным причинам. Как сообщает 47news, номера телефонов близких полковника неизвестны. Тем временем родители его живут в Смоленской области, а сестра обитает в столице. Ильин же разведен и живет один.

    Защищает полковника государственный адвокат — позаботиться о частном некому.

    «Если родственники полковника полиции читают этот материал, просим связаться с редакцией по номеру +7 911 718 7777. Конфиденциальность гарантируем», — добавляет издание.

    О том, за что задержан главный полицейский Выборгского района Ленобласти, читайте в материале «Фонтанки».

    Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Полиция
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 5

    Гость14 Ноя 2023 в 17:58
    Жадность 80 уровня .
    +0−0
    Гость14 Ноя 2023 в 17:36
    112 добавочный 02
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close