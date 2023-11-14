Защита полковника Ильина ищет его родственников

В Петербурге избирают меру пресечения начальнику УМВД Выборгского района Ленобласти Роману Ильину. Выяснилось, что защита пытается найти его родственников — номера телефонов он не помнит.
Сообщить о задержании близким Ильин не мог по понятным причинам. Как сообщает 47news, номера телефонов близких полковника неизвестны. Тем временем родители его живут в Смоленской области, а сестра обитает в столице. Ильин же разведен и живет один.
Защищает полковника государственный адвокат — позаботиться о частном некому.
«Если родственники полковника полиции читают этот материал, просим связаться с редакцией по номеру +7 911 718 7777. Конфиденциальность гарантируем», — добавляет издание.
О том, за что задержан главный полицейский Выборгского района Ленобласти, читайте в материале «Фонтанки».