Ректор СПбГУ Кропачев: закон о государственном русском языке не учитывает различия его употребления в разных сферах

Закон о государственном русском языке не учитывает различия его употребления в различных сферах — от рекламы до юридических актов. Единые стандарты могут привести к трудностям при соблюдении соответствующих норм. Об этом заявил ректор СПбГУ Николай Кропачев в ходе парламентских слушаний в Совфеде, передает во вторник, 14 ноября, «СенатИнформ».

«Строгие требования о соблюдении единого нельзя соблюдать разных сферах. Надеюсь, вы это поддержите», — сказал Кропачев.



По словам ректора СПбГУ, России нужны организационные решения по необоснованному использованию иностранных слов, однако для этого необходимо создать единый нормативный словарь. Кропачев отметил, что он должен исключить противоречия в толковании и употреблении слов и выражений.

