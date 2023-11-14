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    Ректор СПбГУ Кропачев: закон о государственном русском языке не учитывает различия его употребления в разных сферах

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    Закон о государственном русском языке не учитывает различия его употребления в различных сферах — от рекламы до юридических актов. Единые стандарты могут привести к трудностям при соблюдении соответствующих норм. Об этом заявил ректор СПбГУ Николай Кропачев в ходе парламентских слушаний в Совфеде, передает во вторник, 14 ноября, «СенатИнформ».

    «Строгие требования о соблюдении единого нельзя соблюдать разных сферах. Надеюсь, вы это поддержите», — сказал Кропачев.

    По словам ректора СПбГУ, России нужны организационные решения по необоснованному использованию иностранных слов, однако для этого необходимо создать единый нормативный словарь. Кропачев отметил, что он должен исключить противоречия в толковании и употреблении слов и выражений.

    В феврале 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о недопустимости употребления иностранных слов и использовании русского языка как государственного в установленных законом сферах. Ранее Госдума одобрила перечень сфер, где русский обязателен к использованию. Туда вошла информация для потребителей товаров, работ и услуг, а также сфера образования, государственные и муниципальные информационные системы.

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    Николай КропачевСПбГУРусский язык
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