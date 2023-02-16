Госдума приняла закон, запрещающий иностранные слова

Госдума сразу во втором и третьем чтениях 16 февраля приняла закон о недопустимости использования иностранных слов. Исключения составляют только те, которые не имеют аналогов в русском языке. Об этом сообщается на сайте ГД. Первое чтение состоялось 13 декабря прошлого года.
Цель закона — совершенствование механизмов обеспечения статуса русского языка как государственного и контроль за соблюдением норм великого и могучего. В пояснительной записке говорится, что диктовать нормы будут словари, грамматики и справочники современного русского литературного языка.
Госдума также одобрила перечень сфер, где русский обязателен к использованию. Туда вошла информация для потребителей товаров, работ и услуг, а также сфера образования, государственные и муниципальные информационные системы.
На самом деле все не так страшно, как может показаться. Парламентарии предложили, чтобы во всех сферах тексты на иностранном языке сопровождались точно такими же по размеру, но на русском. Шрифт, размер и цвет не должны отличаться. Также отмечено, что при использовании русского языка нужно использовать русские словоформы, то есть максимально отказаться от иностранных терминов и понятий. Допускаются они только в том случае, если в современном русском пока нет аналогов, которые зафиксированы в нормативных словарях.