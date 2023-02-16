Госдума приняла закон, запрещающий иностранные слова

Госдума сразу во втором и третьем чтениях 16 февраля приняла закон о недопустимости использования иностранных слов. Исключения составляют только те, которые не имеют аналогов в русском языке. Об этом сообщается на сайте ГД. Первое чтение состоялось 13 декабря прошлого года.



Цель закона — совершенствование механизмов обеспечения статуса русского языка как государственного и контроль за соблюдением норм великого и могучего. В пояснительной записке говорится, что диктовать нормы будут словари, грамматики и справочники современного русского литературного языка.