Теперь не на чиле. Госдума одобрила законопроект о защите русского языка от иностранных слов

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили правительственные поправки, которые призваны защитить русский язык от «чрезмерных иностранных заимствований». Об этом 13 декабря говорится на сайте нижней палаты парламента.
«Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях», — сказано в пояснительной записке.
Законопроект, как отмечается в документе, подчеркивает объединяющую роль русского языка как государственного, расширяет и конкретизирует сферы, в которых использование государственного языка является обязательным.
Он также предполагает «осуществление контроля за соблюдением должностными лицами органов и организаций, гражданами РФ норм современного русского литературного языка».
Сферы, где обязательно использование государственного русского языка, указаны в законе «О государственном языке Российской Федерации». К ним относятся, к примеру, органы власти; продукция СМИ; фильмы, которые показывают в кинозалах; реклама; публичные культурные и развлекательные мероприятия и другое. Согласно поправкам, теперь язык в этих сферах можно будет использовать только в соответствии с правилами, зафиксированными в нормативных словарях, справочниках и грамматиках, список которых утвердит правительство. Конечно, «с учетом особенностей осуществления деятельности».