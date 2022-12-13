Теперь не на чиле. Госдума одобрила законопроект о защите русского языка от иностранных слов

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили правительственные поправки, которые призваны защитить русский язык от «чрезмерных иностранных заимствований». Об этом 13 декабря говорится на сайте нижней палаты парламента.



«Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях», — сказано в пояснительной записке.



Законопроект, как отмечается в документе, подчеркивает объединяющую роль русского языка как государственного, расширяет и конкретизирует сферы, в которых использование государственного языка является обязательным.

