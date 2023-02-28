Путин подписал закон о защите русского языка от иностранных заимствований

Закон о недопустимости употребления иностранных слов и использовании русского языка как государственного в установленных законом сферах подписал президент России Владимир Путин 28 февраля. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Исключение будут составлять слова, не имеющие аналогов в русском.
Цель закона — совершенствование механизмов обеспечения статуса русского языка как государственного и контроль за соблюдением его норм, которые будут диктовать словари, грамматики и справочники современного русского литературного языка. Составлением и периодичностью их издания займется правительственная комиссия по русскому языку, а далее будет утверждать кабинет министров.
Ранее Госдума одобрила перечень сфер, где русский обязателен к использованию. Туда вошла информация для потребителей товаров, работ и услуг, а также сфера образования, государственные и муниципальные информационные системы.