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    Путин подписал закон о защите русского языка от иностранных заимствований

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    Закон о недопустимости употребления иностранных слов и использовании русского языка как государственного в установленных законом сферах подписал президент России Владимир Путин 28 февраля. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Исключение будут составлять слова, не имеющие аналогов в русском.

    Цель закона — совершенствование механизмов обеспечения статуса русского языка как государственного и контроль за соблюдением его норм, которые будут диктовать словари, грамматики и справочники современного русского литературного языка. Составлением и периодичностью их издания займется правительственная комиссия по русскому языку, а далее будет утверждать кабинет министров.

    Ранее Госдума одобрила перечень сфер, где русский обязателен к использованию. Туда вошла информация для потребителей товаров, работ и услуг, а также сфера образования, государственные и муниципальные информационные системы.

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