Власти и бизнес подняли петербуржцам минимальную зарплату

Минимальный зарплатный порог в Петербурге подняли на 1,5 тысячи рублей. Соответствующее соглашение 14 ноября подписали губернатор Александр Беглов, президент городского Союза промышленников и предпринимателей Анатолий Турчак и исполняющая обязанности председателя Ленинградской Федерации профсоюзов Мария Артюхина.
В соответствии с региональным соглашением о минимальной зарплате на 2023–2024 годы, с 1 ноября 2023 года она в Петербурге составит 25 тысяч рублей. Это на 34,2% превысит прожиточный минимум, который в Петербурге составляет 1
Средняя номинальная зарплата в городе, по данным Смольного, составила
Также в Смольном отчитались, что уровень безработицы в Петербурге за год снизился на четверть и теперь составляет 1,4%. Подоходный налог (НДФЛ) в городе платят более 4 миллионов человек — это рекорд за всю историю, отмечают в администрации.