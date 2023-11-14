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    Власти и бизнес подняли петербуржцам минимальную зарплату

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    Минимальный зарплатный порог в Петербурге подняли на 1,5 тысячи рублей. Соответствующее соглашение 14 ноября подписали губернатор Александр Беглов, президент городского Союза промышленников и предпринимателей Анатолий Турчак и исполняющая обязанности председателя Ленинградской Федерации профсоюзов Мария Артюхина.

    В соответствии с региональным соглашением о минимальной зарплате на 2023–2024 годы, с 1 ноября 2023 года она в Петербурге составит 25 тысяч рублей. Это на 34,2% превысит прожиточный минимум, который в Петербурге составляет 16 452 рубля, сообщает пресс-служба городской администрации.

    Средняя номинальная зарплата в городе, по данным Смольного, составила 91 422 рубля, и это на 12,1% больше прошлогодней цифры. Петростат на минувшей неделе отчитывался, что в августе средняя зарплата в Петербурге составила 88 163 рубля, прибавив за год почти 14%. «Фонтанка» ранее выясняла, сколько в Петербурге зарабатывают врачи, полицейские, рабочие в целом и отдельно в оборонном комплексе, а также сколько людям разных профессий придется копить на собственную квартиру в городе.

    Также в Смольном отчитались, что уровень безработицы в Петербурге за год снизился на четверть и теперь составляет 1,4%. Подоходный налог (НДФЛ) в городе платят более 4 миллионов человек — это рекорд за всю историю, отмечают в администрации.

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