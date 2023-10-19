Сколько лет копить на квартиру в Петербурге специалистам 17 разных профессий, от программиста до почтальона

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





После рекордных продаж жилья в сентябре цены в сегменте масс-маркет выросли на квартиры всех типов. «Фонтанка» решила измерить доступность жилья в Петербурге годами и подсчитала, сколько лет нужно, чтобы накопить на квартиру в городе представителям разных профессий, с самой высокой и самой низкой зарплатой. Разрыв получился огромный. Мы выяснили, и у кого это не получится никогда в жизни.



Речь не о высшем менеджменте крупнейших компаний, а об обычных людях с обычной профессией. Одни способны справиться с самой дешевой студией за 2 года, другим для этого потребуется 15 лет. А на добротную трехкомнатную квартиру в хорошем районе придется горбатиться нереальный 101 год.



Чтобы выяснить это, редакция взяла зарплаты специалистов разных профессий в высоко-, средне- и низкооплачиваемых сегментах рынка труда (всего 17). И сравнила с ценами на самое дешевое жилье в предместьях Петербурга и на приличную семейную трешку недалеко от центра и рядом с метро. В расчетах бралось допущение, что откладывать на квартиру человек сможет лишь половину своего дохода.

Разумеется, куда проще в реальной жизни взять кредит и начинать жизнь в новом семейном гнезде как можно раньше. Но ипотечные схемы, во-первых, сильно увеличивают конечную стоимость жилья (порой удваивают), а значит, очень усложняют расчет доступности квартиры, внося фантастические порой поправки. К примеру, кому в здравом уме придет в голову покупать малюсенькую студию площадью 19 кв. м в Девяткино за 6 млн рублей? А именно во столько она обойдется при 20-летней ипотеке и первоначальном взносе 10%. К тому же даже для самой маленькой и длинной ипотеки потребуется первоначальный взнос, который большинству обычных людей все равно надо либо копить, либо опять же занимать. Так что расчеты «Фонтанки» вариант с ипотекой исключают и дают в результате своего рода коэффициент доступности жилья в Петербурге, а не прямое руководство к действию.



За горизонтом

Как выяснила «Фонтанка», в сегодняшних реалиях высококлассный IT-специалист может накопить на студию в Петербурге за 2 года, и это самый лучший показатель среди профессий. От 3 до 5 лет на это уйдет у руководителей отделов продаж или маркетинга в средней руки компании, стоматолога-хирурга и бизнес-аналитика. От 5 до 10 лет копить на студию придется менеджерам по продажам и по закупкам, работе с персоналом, сборщику заказов, копирайтеру и медсестре, а также представителям смежных профессий. От 10 до 15 лет будут копить на жилье мойщик посуды, сиделка, учитель начальных классов и дворник. Более 16 лет на это потребуется нянечке в детском саду, почтальону и уборщику.



Если уж расширяться и копить на комфортабельную трешку, которую не стыдно будет оставить в наследство внукам и правнукам, то тут даже айтишнику придется откладывать деньги в течение 12 лет, сборщику заказов и копирайтеру — более 50, а дворнику — более 100 лет. Почтальон и уборщик смогут накопить на трехкомнатную квартиру через 101 год при условии, что будут откладывать половину зарплаты, оставляя себе на жизнь вторую половину, которая ниже прожиточного минимума.

Откуда зарплаты

Средняя зарплата петербуржца в июле 2023 года составила 92 тысячи рублей. Более свежие данные Петростат пока не опубликовал. Более показательный индикатор доходов горожан — медианная зарплата. Она показывает уровень, больше и меньше которого получает одинаковое количество человек. Открытых данных о медианной зарплате нет. Наиболее приближенную к реальности ситуацию отражают данные рекрутингового сервиса hh.ru. В октябре медианная зарплата петербуржца составила 60 024 рубля, что на 10% больше, чем прошлой осенью, сообщили в сервисе «Фонтанке». Этот показатель отражает медианную зарплату, предлагаемую работодателями в вакансиях. По просьбе редакции в компании предоставили данные о том, у представителей каких специальностей в Петербурге сейчас наиболее высокая, низкая и средняя медианная зарплата.



Пятерку самых высоких зарплат возглавил представитель IT-сферы — data scientist или аналитик данных с медианной зарплатой 287 356 рублей. На втором месте руководитель отдела продаж. Медианная зарплата такого специалиста составляет 172 413. В районе 150 тысяч рублей в среднем предлагают в компаниях руководителю службы маркетинга. Четвертое место занимает очередной работник умственного труда — аналитик бизнес-процессов, которому готовы платить в среднем 137 931 рубль в месяц. Замыкает пятерку стоматолог-хирург с медианой в 126 900 рублей.



В топ-5 профессий с самой низкой предлагаемой зарплатой попал мойщик посуды. За мытье тарелок и кастрюль готовы платить 48 000 рублей. Также чуть более 40 тысяч рублей сейчас в Петербурге предлагают дворникам (по крайней мере столько обещают в объявлениях). Три самые низкооплачиваемые профессии — это нянечка в детском саду (медианная зарплата 34 482 рубля), почтальон (34 100 рублей) и уборщик офисных помещений, которого также в вакансиях называют заимствованным словом «клинер» (34 тысячи рублей).

Из пяти профессий, которые расположились в середине списка медианных зарплат, самое высокое положение у сборщика заказов. Сейчас за эту работу готовы платить 65 тысяч рублей. На пять тысяч меньше — медсестрам и копирайтерам. Сиделкам предлагают зарплату в районе 57 тысяч рублей, а учителям начальных классов — 56 тысяч.



Важный момент: данные основаны на предложениях работодателей, а они указывают в вакансиях примерную зарплату как с вычетом налогов, так и без него — когда как. Более крупная цифра выглядит более привлекательно, поэтому для чистоты эксперимента в своих подсчетах «Фонтанка» вычла из медиан 13% подоходного налога.

Как мы считали

Теперь о квартирах. Мы пригляделись к двум их типам: дешевая квартира-студия, которую можно использовать как трамплин в более комфортную жизнь, и трешка для семьи в районе с хорошей транспортной доступностью недалеко от центра. Предпочтительнее новостройки. За самую дешевую студию с популярного сайта с объявлениями сейчас просят 2,8 млн рублей. Это объект в глубоко недостроенном доме на границе с Кудрово. Цена на более просторный вариант в Новом Девяткино, но зато со сдачей в первом квартале следующего года, начинается уже от 3,2 млн рублей.



Что до трешек, агрегаторы агентств недвижимости дают нижнюю границу в 15,9–16 млн рублей. Если считать по количеству квадратных метров, то на то и выходит. Например, по данным «Бюллетеня недвижимости» https://www.bn.ru/analytics/, в сентябре средняя цена квадратного метра на первичке в Петербурге по итогам сентября составила 228 691 рубль, а стандартный метраж для трешки — около 70 квадратов, умножение дает 16 миллионов.



Однако, если заглянуть на доски объявлений, найти трешку в новостройке за такую сумму ох как непросто. В активно перестраивающемся сейчас районе вдоль Обводного канала, который находится как раз где-то посередине между центром и периферией, цены на трешки начинаются от 20 миллионов.

Со студиями, кстати, обратная ситуация. Исходя из этого расчета, стоимость 20 «квадратов» составит 4,57 млн рублей, что значительно контрастирует с реальными предложениями в большую сторону.



Евгения Горбунова, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

