«В авральном режиме ищем». «Фонтанка» выяснила, сколько получают самые высокооплачиваемые рабочие Петербурга

Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Похоже, к рабочим профессиям, так называемым «синим воротничкам», в Петербурге вновь возвращается престиж. Судя по данным аналитиков портала SuperJob, работодатели готовы раскошеливаться им на достойную зарплату: плиточнику обещают платить 230 тысяч рублей, промышленному альпинисту и электрогазосварщику — 200 тысяч. И это сумма, которую рабочему обещают на руки «чистыми», то есть уже после уплаты налога.

Правда, если разбираться подробнее, за такие деньги придется реально вкалывать. Компании, которым надо срочно выполнять большой подряд, заинтересованы в работе 24/7 и без выходных. Большая часть предложений — сдельная работа с оплатой по часам, так что «как работал, так и заработал».



Если оценивать уровень зарплат в рабочей отрасли в динамике, получаются тоже вполне приятные показатели: за год средняя рыночная зарплата промальпиниста приросла на 22,2%, токаря и оператора станков с ЧПУ — на 15%, столяра — на 12%. При прогнозной инфляции на 2023 год в 6–7% заметно, что зарплаты рабочих прирастают, опережая устойчивый рост общего уровня цен в 2–3 раза, что не может не радовать. Другое дело, что «зеленым» соискателям предпочитают матерых.



Маляр за 200 Любопытно, что баснословные заработки своим наемникам обещают, как правило, небольшие частные компании. В сравнении с ними зарплатные предложения крупных промышленных предприятий Петербурга выглядят достаточно бледно. Зато стабильность и нормированный рабочий график. У частника с этим пока всё не так гладко.

Самое щедрое предложение наниматели готовы сделать монтажнику технологических трубопроводов и сварщику НАКС (Национальное Агентство Контроля сварки. — Прим. ред.). Кадровое агентство «Рабочая биржа труда» приглашает их официально устроиться на предприятие в поселке Усть-Луга и обещает платить до 250 тысяч рублей в месяц. В условиях найма дополнительно говорится о проживании и питании в столовой, а также об оплате суточных по 800 рублей, из чего становится понятно, что это все-таки вахта. Монтажник требуется срочно, образование подойдет любое. Со сварщиком строже — необходим сертификат НАКС и квалификация не ниже 5-го разряда.



Однако на деле расклад существенно отличается от обещанного. Вакансии на объекте в Усть-Луге уже закрыты, объяснили корреспонденту в рекрутинговой компании, но можно попробовать попасть в Сызрань Самарской области.



— Зарабатывать 250 тысяч в Самарской области нереально, там 120, — объяснила представитель рекрутинговой компании.

Также она отметила, что расстраиваться не стоит: набор в Усть-Лугу может возобновиться, но и кроме нее есть несколько других объектов, заказы на них поступают постоянно.

Однако близкие к таким высоким показателям зарплаты всё же можно найти и в Петербурге.

Частная компания «Техноплюс», работающая в сфере строительства, ЖКХ и эксплуатации, для работы на объекте в районе Обводного канала ищет маляра БВР (окрасочный аппарат безвоздушного распыления. — Прим. ред.). Обещанная зарплата — от 221 тысячи рублей. Образование соискателя неважно, а вот опыт от трех лет приветствуется. Оплата складывается из расчета 650 рублей в час, зарплату обещают выдавать еженедельно. Единственное, что может отпугнуть, так это график: работать предлагают по 11 часов в день с одним выходным в неделю или вовсе без выходных. Арифметически получается та самая 221 тысяча. При нормальной работе по 8 часов 5/2 должно получаться вдвое меньше.



Увы, уточнить подробности по вакансии у работодателя не так-то просто: ни по одному указанному телефону на звонок «Фонтанки» не откликнулись, осталась без ответа и заявка корреспондента.

От 160 тысяч рублей готовы платить плиточнику-отделочнику в строительной компании ООО «ПРСК». Особенного образования от соискателя не потребуют, наличие опыта от трех лет будет преимуществом. В обязанности вменяют укладывать плитку в квартирах пять дней в неделю. Оплата сдельная, объекты наниматель старается подбирать ближе к дому, расчет по факту выполнения работ. А вот работать придется со своим инструментом.



— У нас на севере города сейчас очень большой объект, 160 тысяч вполне реально заработать, некоторые даже больше получают. Конечно, бывает просадка сезонная, сами понимаете, это специфика профессии. Вчера вот в срочном порядке искали плиточников. Местами плиточники нарасхват, бывает в авральном режиме ищем: кто-то не вышел, кто-то получил большую зарплату и пропал, кто-то за грибами уехал, — поделился представитель компании.

Рекорд — 315 тысяч Строительно-монтажная компания ООО «Колодцов» на зарплату от 130 до 280 тысяч рублей ищет монтажника водоснабжения и канализации. Работать предлагают бригадой из трех человек и строить на загородных объектах Петербурга и Ленобласти очистные сооружения, дренажи и ливневки. Необходимый гигиенический минимум — отработать от 20 смен в месяц. Минимальная ставка — 4,5–6,5 тысячи за смену, чем выше класс монтажа, тем больше компания обещает ставку и бонусы по результатам работы.



— Заработать 280 тысяч вполне реально, рекорд в этом году был 315 тысяч, — объяснил представитель «Колодцова».

Попутно выяснилось, что необходимым условием для найма является наличие собственного автомобиля, так как придется много мотаться по объектам Ленобласти. К соискателям с небольшим опытом отнесутся с прохладцей, а вот набирать «середнячков» и доучивать их до нужной квалификации готовы.

— Эта работа не из самых простых, с другой стороны, на заводах получают 60, — резюмировал представитель.

Фрезеровщику с опытом работы на широко-универсальных станках частная производственная фирма ООО «СудоБалтСервис» предлагает зарплату от 120 тысяч. В обмен на качественный труд «синему воротничку» предложат оформление по Трудовому кодексу, пятидневную рабочую неделю и спецодежду. Вставать придется рано — рабочий день начинается в 7:30, зато заканчивается в половине пятого.



— Вообще, у нас зарплата от 100 тысяч, возможно, директор указал чуть побольше, потому что вообще никаких откликов. В принципе 120 не потолок, можно и больше получить, но для этого нужна выработка, хорошо и качественно работать. Условно оплата сдельно-премиальная , — рассказали в компании.



Завод готов платить 130 Тягаться с такими заработками многим заводам Петербурга действительно не с руки. «Фонтанка» уже писала, что промышленные предприятия очень нуждаются в рабочих руках, но, как правило, заработная плата редко где превышает 100 тысяч рублей.

К примеру, на Кировском заводе зарплатный «потолок» для фрезеровщика и токаря — 91 тысяча рублей, шлифовщика — 95, токарь-расточник с трехлетним опытом может рассчитывать на 105 тысяч. Судовому столяру на «Адмиралтейских верфях» предлагают платить по вилке 80–100 тысяч рублей, электромонтеру — 60–75. Слесарь-инструментальщик в «Силовых машинах» может рассчитывать на зарплату от 70 тысяч рублей, газорезчик — на 90.



Тем более приятно обнаружить две хорошо оплачиваемые вакансии на заводе «Красный Октябрь»: шлифовщику и наладчику станков и манипуляторов с программным управлением здесь готовы платить 120 и 130 тысяч рублей соответственно.

Более того, кроме официального трудоустройства, предприятие предлагает компенсировать специалистам переезд, полгода оплачивать арендное жилье и возможность купить квартиру на льготных условиях. Другое дело, что работники нужны опытные, с квалификацией не ниже 5–6 разряда.



Готовы хорошо платить рабочим на Балтийском заводе: токарю предлагают зарплату от 120 тысяч, от 100 тысяч обещают платить фрезеровщику. И тот и другой должны иметь разряд не ниже четвертого.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

