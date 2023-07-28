Специалистов дефицит, хватаешь любого. Сколько готовы платить рабочим предприятия Петербурга

Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться





Российским предприятиям не хватает рабочих рук. Дефицит кадров особенно очевиден на фоне восстановления экономической активности: через год после закручивания санкционных гаек 31,5 % предприятий, участвовавших в опросе ИНП РАН, утверждают, что не пострадали от санкций (годом ранее этот показатель достигал лишь 18 %). Запустить инвестиционные проекты готовы 40 % в этом году против 26 % в прошлом. При этом доля компаний, признающих нехватку кадров, выросла до 50 %, на избыток рабочих рук «жалуются» лишь 1,6 %.



«Фонтанка» выяснила, каких рабочих рук не хватает компаниям Петербурга, и сколько они готовы платить за труд.

Одна из проблем — низкая мобильность трудовых ресурсов, которые никак не удается переманить из депрессивных регионов в промышленные. Но людей можно понять — большинство из квалифицированных рабочих уже не юноши, чтобы срываться в никуда. А программы предоставления жилья у нас пока что буксуют. Для того, чтобы привлечь работяг на петербургские производства, в мае этого года власти даже намеревались издать постановление, согласно которому работникам оборонных предприятий будут предоставлять жилье. Ответить, было ли принято в итоге это постановление, в комитете по промышленной политике затруднились. В жилкоме же подтвердили, что возможность проживания у них есть: рабочие промки получили доступ к жилфонду, который дают в соцнайм или очередникам по договору с предприятием. Однако, по данным жилкома, до сих пор никто по таким договорам не заселялся и даже не обращался.



Кого ищут и сколько готовы платить в машиностроении Кировский завод

Группа компаний «Кировский завод» — одно из крупнейших промышленных предприятий РФ, которое объединяет порядка 20 предприятий машиностроения.

Как следует из каталога завода «Кировец», на одном из крупнейших в России промышленных предприятий открыты 18 рабочих вакансий, актуальный перечень был опубликован 24 июля. Предприятие ищет слесарей, токарей, шлифовщиков, плавильщиков, операторов станков с ЧПУ, а также монтеров, в том числе и электро, фрезеровщиков и маляров. На сайте завода о зарплате не говорится ни слова, но отмечается, что работник получит полный социальный пакет согласно «Кодексу Кировца», а также добровольное медицинское страхование и возможность посещать спортивные секции на стадионе «Кировец». По данным вакансий, размещенных на сервисе поиска работы, в зависимости от участка, слесарям готовы платить от 48 до 80 тысяч рублей, токарям, фрезеровщикам и шлифовщикам — от 55 до 105 тысяч, оператору станков с ЧПУ — от 65 до 85 тысяч рублей, сварщику — от 55 до 60 тысяч, электромонтеру — от 63 до 75 тысяч рублей.



Диапазон потребностей »Петербургского тракторного завода», входящего в группу «Кирзавода», шире. Кроме тех же вакансий, что и у «Кировского завода», здесь ждут в штат плавильщика металла и резчика горячего металла, стропальщика, кузнеца на молотах и прессах и в компанию к нему ученика. Зарплата слесарей здесь начинается от 50 тысяч рублей, оператору станков и фрезеровщику предлагают на 5 тысяч больше, чем на «Кирзаводе», токарям обещают от 70 тысяч. Кузнецам, ученику и учителю предлагают стартовать с 50 тысяч, такая же зарплата ждет стропальщика, резчика и плавильщика — на 10 тысяч больше, чем у кузнеца.



Крупнейший производитель энергетического оборудования из группы «Кирзавода», АО «Завод Киров-Энергомаш», обновил данные о поиске сотрудников тоже недавно, 24 июля. Свой сайт у компании не активен, а вот на HeadHunter открыты 19 вакансий, 8 из них требуют умелых рук. Вилка по зарплате оператора станков с ЧПУ здесь от 90 до 120 тысяч рублей, зарплата сварщика стартует с отметки в 80 тысяч, слесаря — с 70, вилка по токарю — от 70 до 200 тысяч в зависимости от участка. Токари, кстати, нужны аж на 7 позиций.



АО «Металлургический завод «Петросталь» группы «Кировского завода» занимает ведущие позиции среди производителей металлопроката. Данных о вакансиях на сайте предприятия нет, а вот HeadHunter точно знает, что здесь нужны сталевары: среди 45 разнообразных вакансий укротителям металла отведено пять позиций. Сталевару электропечи и вакуумной готовы платить от 90 тысяч рублей, подручному сталевара мартеновской печи — от 50 до 60, разливщику — от 70 тысяч рублей, труд простого подручного сталевара оценили в 65 тысяч. Нужен здесь электрогазосварщик, ему предлагают от 90 тысяч, зарплата слесарей, их сюда тоже ищут, начинается от 65 тысяч. Больше всего среди рабочих профессий готовы платить токарю — от 100 тысяч рублей.



Объединенные заводы буровой техники им. В.В. Воровского из группы «Кирзавода» специализируются на производстве буровой техники и инструмента, среди основных контрагентов — Газпром, Роснефть, Росатом, Транснефть и РЖД. На сайте компании размещены 8 вакансий — токарь-расточник, автоэлектрик, слесарь механосборочных работ, наладчик ЧПУ (токарная группа), оператор плазмы, контролер ОТК, технолог и инженер-конструктор. Данных о том, сколько готовы платить работягам, увы, нет ни на сайте компании, ни на HeadHunter.

АО «Локомотив» специализируется на перевозке грузов железнодорожным транспортом, ремонте и модернизации железнодорожной техники, и основной ее клиент — «Кировский завод». Предприятию нужны слесарь по ремонту подвижного состава, монтер пути и машинист-инструктор локомотивных бригад, но сколько им готовы платить, не сообщается.



Обуховский завод занимается машиностроением, специализируется на машинах с механическими, гидравлическими, гидромеханическими и электромеханическими приводами. На предприятии открыты 168 вакансий. Больше всего необходимости у завода в инженерах — для конструкторов, проектировщиков, электроников и электронщиков открыты 27 позиций. Есть потребность и в слесарях-сантехниках, таких позиций 8, платить им готовы от 55 до 107 тысяч рублей. Нужны токари и фрезеровщики: здесь вилка по зарплате от 51 до 110 тысяч рублей в зависимости от разряда.

Кого набирают и что обещают в судостроении В объединенную судостроительную корпорацию, ОСК, по всей России входит порядка 40 предприятий, из них 16 находятся в Петербурге.

В АО «Адмиралтейские верфи», центре неатомного подводного кораблестроения России, открыта 31 рабочая вакансия. Ищут токарей, фрезеровщиков, штамповщиков, судовых электромонтажников, электросварщиков ручной сварки и много кого еще. Больше всего на предприятии готовы платить оператору станка с программным управлением, до 90 тысяч рублей, дешевле всего оценили труд водителя автопогрузчика — в 35 тысяч. Заработок токаря держится на уровне 80 тысяч рублей, слесарям готовы платить по вилке 45–55 в зависимости от участка.



На АО «Балтийском заводе», где производят корабли 1 ранга и суда ледового класса, кроме ИТР, нуждаются в 10 видах рабочих профессий. Меньше всего готовы платить судовому рубщику — 90 тысяч до вычета налогов, газорезчику и токарям различных специализаций обещают 100 тысяч, фрезеровщику готовы платить 120. Дороже всего оценен труд токаря-расточника и токаря-валовика — 150 тысяч рублей.

Старейший судоремонтный завод России, АО «Кронштадтский морской завод» держит открытыми 78 вакансий. Помимо директоров различных подразделений и менеджеров, завод ищет, кем бы закрыть 16 вакансий: слесарей, судовых электромонтажников и электросварщиков. Правда, сколько им готовы платить за труд, в объявлении не пишут — вопрос решается по итогам встречи.

На ПАО «Пролетарский завод», которое специализируется в области судового и энергетического машиностроения, открыто 39 вакансий, из них треть — рабочие профессии. Дешевле всего здесь ценят труд формовщика — ему готовы платить 45–55 тысяч. На 5 тысяч больше будут зарабатывать гальваники, токари, и электромонтажер. Самая высокая зарплата у зуборезчика и фрезеровщика — 60–90 тысяч рублей, у оператора станков с ЧПУ — 60–100 тысяч.



На сайте АО «Средне-Невский судостроительный завод», лидера композитного судостроения, размещено 16 вакансий рабочих специальностей. Завод работает с композитными материалами, то есть с эпоксидной смолой, за это каждому рабочему предусмотрена доплата 4 % от оклада «за вредность». Понятное дело, и нужны здесь те, кто умеет работать с пластмассами. Сборщику пластмассовых судов здесь готовы платить от 49,3 до 70,4 тысячи рублей, в зависимости от разряда, токарю и фрезеровщику — до 70,4 тысячи, причем обоим последним по итогам месяца светит премия в 100 % от оклада. Слесари здесь тоже нужны, но им готовы платить от 55 до 64,5 тысячи рублей, в зависимости от специальности.

На ПАО судостроительный завод «Северная верфь» строят ракетные крейсера, корабли ПВО и противолодочные, эскадренные миноносцы, пассажирские и сухогрузные суда, контейнеровозы и еще много каких. Открыто о наличии вакансий рабочих профессий на сайте завода не говорится, зато там действует акция «приведи друга»: за новичка из числа сварщиков или слесарей «старичку» полагается премия в 12,5 тысяч рублей. На HeadHunter предприятие разместило 37 вакансий, из них порядка 12 — рабочие. Больше всего здесь готовы платить сборщику корпусов металлических судов — до 135 тыс. руб., чуть меньше, до 132 тыс. руб. зарплата у сварщика, слесарю-монтажнику судовому обещают платить до 125,8 тысяч, трубогибщику готовы платить 70–127 тыс. руб., в зависимости от квалификации. Дешевле всего оценили труд судового разметчика — 50–55 тыс. руб.



Вакансии и зарплата в приборостроении и микроэлектронике Петербургская компания АО «Заслон» разрабатывает, производит и поставляет все, что завязано на микроэлектронике. «Заслону» нужны инженеры: инженеров-проектировщиков требуется аж 10 на разные позиции, самое меньшее, 60 тысяч рублей на руки, готовы платить схемотехнику, конструктору СВЧ-плат — от 73 тысяч. Инженеров-электронщиков открыто тоже 10 вакансий, здесь зарплата повыше: за разработку СВЧ-плат готовы платить от 88 тысяч на руки. Еще нужны пять сервисных инженеров на вилку 57–73 тысячи рублей, семь технологов с зарплатой от 70 тысяч на руки. Слесарей и работников ручного труда здесь тоже ищут: токарю и слесарю готовы платить 80 и 73 тыс. руб. соответственно.

Ведущий российский разработчик газотурбинных двигателей для военной и гражданской авиации АО «ОДК-Климов» со страниц сайта приглашает на работу слесарей-сборщиков авиационных двигателей, шлифовщиков, токарей и испытателей-механиков на авиационные реактивные двигатели. Однако на сайте поиска рабочих рук вакансий гораздо больше — 230. Здесь тоже нужны инженеры, причем в больших количествах: конструкторов и проектировщиков ищут на 42 позиции, сервисных инженеров и инженеров-механиков открыты 14 позиций. Зарплаты, в зависимости от позиции, колеблются в диапазоне от 44 до 150 тысяч рублей. Потребность в слесарях и сантехниках тоже есть, в зависимости от участка им готовы платить от 35 до 100 тысяч рублей. Токарь и шлифовщик так и вообще могут зарабатывать по 120–130 тысяч рублей соответственно, они, к слову, здесь тоже нужны.



У лидера российского рынка микроэлектроники и микросистемотехники АО «НПП «Радар ММС» в Северо-Западном округе открыты 234 вакансии. И здесь тоже жаждут видеть инженеров: для конструкторов и проектировщиков открыты 42 позиции, зарплата для рядовых позиций не указана, ведущему сулят от 100 тысяч. Программистов и разработчиков готовы принять на 21 вакантное место. Уровень зарплаты тоже не раскрывают, кроме как для инженера-программиста — ему готовы платить от 90 тысяч. Работников ручного труда тоже ищут. Слесарю и сантехнику на «Радаре» готовы платить от 70 тысяч рублей, токарю от 90 тысяч, фрезеровщику от 95.



В концерне «Морское подводное оружие — Гидроприбор», которое создает морское подводное оружие, открыты 74 вакансии. Больше всего здесь нуждаются в технологах — 14 актуальных позиций, от простого инженера с зарплатой от 45 тысяч до заместителя начальника отдела с зарплатой в 75 тысяч. Тружеников рабочих профессий здесь ценят дороже: оператору станков с ЧПУ готовы платить от 100 тысяч рублей, шлифовщику 5–6 разряда, токарю и наладчику станков с ЧПУ — от 110 тысяч рублей, наладчику станков с ЧПУ в токарной группе предлагают зарплату от 120 тысяч.



Спрос на персонал вырос почти вдвое В июле петербургские компании, занимающиеся производством и распространением электронно-вычислительной техники и радиоэлектроники, ищут более 2,2 тысяч различных специалистов. Спрос на персонал в этом сегменте местного рынка труда не падает. Например, в сравнении с июлем прошлого года, число новых рабочих мест в секторе радиоэлектроники выросло на 23 %. Работодатели ищут самых разных специалистов, начиная с менеджеров и заканчивая технарями. Причем последним уделяется особое внимание: спрос именно на инженерные специальности в сфере радиоэлектроники в Петербурге поднялся на 89 % за год, говорит Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Не отстает и сфера тяжелого машиностроения. «За год в данной отрасли у петербургского рынка труда вырос спрос на персонал сразу на 184 % (за июль компании разместили более 3 тысячи вакансий в тяжмаше)», — отмечает Мария Бузунова.



По отдельным направлениям видны серьезные скачки спроса на работников. Так, компании, занимающиеся производством двигателей, разместили более 1,2 тысячи вакансий, что на 222 % больше, чем летом прошлого года. В сфере авиационной промышленности открыто за месяц более 900 вакансий для специалистов разных направлений, что на 144 % больше прошлогодних показателей. В сфере производства и ремонта судостроения спрос на специалистов вырос на 173 %, говорит эксперт.

В тяжелой промышленности ищут самых разных специалистов, но преимущество отдаётся инженерным кадрам — схемотехник, сервисные инженеры, технический писатель в станкостроении, а также рабочим специальностям — разметчики, операторы станков, наладчики, машинисты, сварщики, токари.



Предприятиями-лидерами по числу вакансий в тяжелой промышленности в июле, по словам Бузуновой, стали: «Силовые машины», Управляющая компания, «Радар ММС», «Климов», «Северо-Западный Региональный Центр Концерна ВКО», «Алмаз-Антей — Обуховский Завод», АО «Заслон», «Балтийский завод», Концерн «Морское подводное оружие — Гидроприбор», ЛМЗ им. К.Либкнехта, НПК «Морсвязьавтоматика», «Красный Октябрь», «Машиностроительный завод Арсенал», «Элком», АО «Завод "Знамя Труда"», «Звезда», НПО Завод «Волна», группа компаний «ТрансМашХолдинг».



Курсов, где в Петербурге научат быть на «ты» со станком, в интернете десятки. За плату от 20 до 35 тысяч рублей и 140 часов теории с практикой ученика выпустят с корочкой оператора станка с ЧПУ и возьмут работать туда, где есть фрезерные станки. На начальном этапе ученику будут платить в среднем 40–60 тысяч рублей, через полгода можно рассчитывать на получение разряда и прибавку.



Чем идти в курьеры, можно по такой же схеме выучиться на токаря, фрезеровщика, слесаря или шлифовщика. По окончании курсов можно устроиться на работу на любые предприятия Петербурга — обучающие центры заключают с ними договоры сотрудничества. Более того, крупные заводы, если обратиться в их отделы кадров, могут дать направление на такие курсы и сами их оплатить под обязательство потом прийти к ним работать.

Наталья Вязовкина «Фонтанка.ру»

