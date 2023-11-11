«Шеф, у нас все растет!». Петербург отметился подъемом почти всех макроэкономических показателей, но кого-то это расстраивает

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Экономика Петербурга, судя по реляциям Петростата, растет почти аномальными темпами. За 9 полных месяцев 2023 года индекс промпроизводства подскочил сразу на 10,4%, розничная торговля в номинальных ценах — на 7,2%, отчиталось статистическое ведомство вечером 10 ноября.



При этом рост номинальных зарплат - сразу почти на 14%. На фоне официально закрепленного в отчете роста индекса потребительских цен на 4% наблюдателю со стороны может показаться, что жить стало в Петербурге не только лучше, но и, в прямом смысле этого слова, веселее. Так, оборот предприятий общепита за последний отчетный месяц подскочил на 24,3% к предыдущему году (17,8 млрд руб. за месяц), а объем платных услуг в области культуры — на 11,4% (почти 21 миллиард).

Петербуржцы ненасытно отъедаются и одеваются. Именно тут наибольший прирост оборотов городских производственных предприятий. Так, производство пищевых продуктов подскочило на 16,7% (до 222 млрд рублей), а одежды — почти на 34% (31,2 миллиарда). Гордость городских властей — петербургский фармкластер — показывает рост на 27,5% и рекордные 80 млрд рублей оборота за 9 месяцев.

Ну а главный локомотив петербургской экономики — строительство — показал за отчетный период рост введенных квадратных метров на 4%. Всего с начала года было введено 2,6 млн кв. м жилья всех видов. Это не считая еще трех миллионов «квадратов» в Ленобласти. Разумеется, все это буйство достатка и потребления оборачивается ростом цен. И именно это заставляет монетарные власти бить в набат и требовать «охладить» экономику. Хотя Петростат уверенно рапортует всего лишь о 4,87% росте цен на потребительские товары и услуги, если рассматривать положение дел пристальнее, обнаруживаются действительно тревожные признаки того, что ситуация требует как минимум внимания чиновников.

Следите за руками. Стоимость так называемого минимального набора продуктов питания за октябрь подешевела на 0,2% — теперь петербуржцу поесть по минимуму стоит 6 431,69 рубля в месяц. Но в этом наборе, к примеру, нет помидоров, которые всего за 31 день октября подорожали на 22,1%. «Фонтанка» подробно выясняла, что с ними не так, но все это не приносит облегчения. Не лучше дела с самым дешевым источником животных белков — курятиной. Всего за месяц она выросла в цене на 7,4%, а с начала года уже почти на 29%. Казалось бы, в Петербурге, у которого под боком целый каскад огромных птицефабрик (одна из которых — крупнейшая в Европе), с курятиной должно быть как-то попроще. Но нет. Даже яйца дорожают вдвое стремительнее общего индекса цен — уже на 8,3% с начала года и сразу на 4% только за последний месяц. Более дорогая свинина показала рост на 14,7%, а говядина — на 4,5%, но при среднестатистических 551 рублях за килограмм за кусок (с косточкой!) такая новость для любителей стейков не кажется совсем уж хорошей.

Основные овощи после только что убранного урожая за октябрь действительно немного подешевели (в пределах 4–9%). Но на отрезке в год... Морковь — +12%, яблоки — +11%, капуста — вообще +25%. А заморские апельсины подорожали за год вообще в полтора раза. Одна картошка радует глаз и кошелек — она подешевела за год на 13%. А объем ее урожая только в Ленинградской области вырос на 8,3%.

В целом, кроме громких окриков и показательных порок случайно подвернувшихся под руку дистрибьюторов и ретейлеров, эффект от которых неизменно оказывается весьма краткосрочным, у властей есть лишь один рычаг воздействия на цены — повышение стоимости денег. То есть повышение банковских ставок по кредитам. За октябрь они уже выросли в цене на 13%, отмечает Петростат, и тут речь о средней температуре по больнице. В реальности — «Фонтанка» проверила на личном опыте — получить сейчас деньги на личные нужды петербуржцы могут уже заметно дороже, чем за 20%. При том, что еще в марте взять необеспеченный кредит можно было под 13% годовых, летом — уже под 15–16, а сейчас самый минимум — 21–22%, да и то для зарплатных клиентов. В некоторых крупных банках за пользование деньгами придется заплатить и 29% в год, и это мы еще ничего не сказали про микрокредитные организации, где уровень в 80–100% годовых считается в целом нормальным.

Удастся ли властям заставить петербуржцев поменьше тратить и побольше копить их стремительно растущие зарплаты (у кого-то, судя по статистике Петростата, они точно растут, причем заметно — на 14% за год), тем самым сбив потребительский настрой и замедлив экономику, пока непонятно, эффект от повышения ставок должен стать заметным в статистических таблицах примерно через полгода. Спор о том, что хуже — рост цен или придушенная экономика, — на уровне Центробанка уже решен. Остается лишь надеяться, что ведомство Эльвиры Набиуллиной не ошиблось.