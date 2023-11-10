Помидоры растут не по сезону. Осеннее повышение цен на овощи ждет окрика от властей

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Обычное сезонное подорожание овощей в этом году обернулось почти аномальным ростом цен. Больше всего проблем с помидорами. Они уже на 44% дороже, чем в прошлом году в эти же даты. В 2021 году обуздать цены помог окрик из правительства. Сейчас очередь ФАС.



Главная «священная корова» российских монетарных властей — инфляция. Ради ее обуздания ЦБ резко поднимает ключевую ставку, «душит» в стране рост ВВП, промпроизводство и потребление и даже грозит системообразующей строительной отрасли. И вот на фоне этих экстренных мер палки в колеса государственной макроэкономической политике вставляют помидоры.

В начале ноября килограмм среднестатистических помидоров в магазинах Петербурга перевалил за 208 рублей — так это видит Росстат. Рост получился очень резким — еще в сентябре они стоили 144 рубля. Стоит заметить, дно годовых цен на помидоры традиционно приходится на август-сентябрь, когда до полок доходит урожай грунтовых овощей. В этом году даже это дно оказалось на четверть выше, чем в 2021 году.

Эксперты вообще вспоминают 2021 год, когда после относительно невысоких цен сентября помидоры аномально начали дорожать. Премьер-министр Михаил Мишустин называл тогда это следствием «жадности» поставщиков и торговых сетей. К ноябрю цены удалось немного сбить, но потом они вновь пошли вверх и росли до весны, достигнув рекордных величин.



Сейчас, как и прежде, ретейлеры и дистрибуторы не соглашаются, что причина роста стоимости помидоров в их жадности, и указывают на объективные явления на рынке.

Дело в том, что цена на полке растет вслед за оптовой стоимостью. К примеру, розовые помодоры российского производства сейчас стоят в закупке 195 рублей за кг, тогда как год назад стоили 114 рублей, то есть за год подорожали на 70%, отмечает совладелец сети «Реалъ» Александр Мышинский. Впрочем, в последнее время они даже подешевели: в конце октября цены доходили и до 250 рублей. Поскольку закупка идет через тендерные поставки, поставщик никак не комментирует изменение цены.



В попытке приспособить дорожающие овощи к рынку продавцы идут на маркетинговые приемы, например продают помидоры в упаковке по 600–700 граммов. Во многом поэтому они стали сильно брендозависимыми. «В цену включают стоимость бренда, чего раньше не было», — комментирует Александр Мышинский. По его словам, на полках «Реала» сейчас 13 позиций томатов, но из них только четыре продаются на вес, остальные — упакованные.

Ценами на томаты уже заинтересовалась ФАС. Служба делает запросы по ценам, которые складываются на российских предприятиях, рассказал президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников.



По его словам, в ноябре цены должны стабилизироваться, но в сравнении с прошлым годом рост все еще будет. «В прошлом году было снижение в ноябре по сравнению с октябрем в силу прихода импортных томатов, а в этом году с учетом курса рубля и трудностей с логистикой цена осталась на уровне октября», — комментирует он.

По его словам, сети ищут импортный томат и пытаются законтрактоваться, но не ясно, насколько это будет успешно, потому что продажные программы обычно уже сформированы.

Давит на цены также решение об увеличении цен на газ в декабре. Ожидая рост затрат, производители закладывают будущие издержки в стоимость, чтобы не оказаться в минусе. «Еще не понятно, какие погодные условия сложатся в зимний период, поэтому сейчас при наличии спроса не происходит обычного снижения цены», — отметил Алексей Ситников.



Есть и статистический эффект. «Росстат смотрит среднюю цену на томаты. В этом году выросла доля производства черри, а это более дорогой сорт», — считает он.



На ценах сейчас прежде всего сказывается сезонный фактор, считает владелец сети овощных лавок Ашот Эфендиев. «Подорожание связано с количеством товара, который поступает на территорию Петербурга. В августе-сентябре подсобные хозяйства начинают выбрасывать на рынок свою продукцию, наступает дефляция. Потом идет нехватка, и цена начинает увеличиваться», — объясняет он.

Перебоев с конкретными поставкам сейчас нет. Томаты идут из Турции, Азербайджана, Узбекистана, а также российские из теплиц. Но на рынке сейчас происходят изменения, которые вызваны и ростом курса доллара, и общей инфляцией, говорит Ашот Эфендиев.

При этом стоит отметить, что большинство других популярных овощей пока еще «держат себя в руках» — сказываются запасы отечественного урожая. Так, огурцы даже немного дешевеют в последнее время, а морковь, картошка, лук и капуста и вовсе пребывают в фазе активного сезонного снижения цен.



На этом фоне негатива добавляет мясо. Год к году свинина на кости уже подорожала в Петербурге на 10%, а более дорогая говядина — на 5%.



По итогам года Центробанк, ссылаясь на свои энергичные меры по борьбе с инфляцией, прогнозирует, что в целом она останется в пределах 7–8%. Правда, при этом конкретно на плодоовощную продукцию цены в годовом выражении еще в конце сентября выросли более чем на 25%.

Денис Лебедев, Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

