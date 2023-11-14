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    Трасса «Кола» под Петербургом на полдня обзаведется «бутылочным горлышком»

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Дорожные работы в первой половине дня 15 ноября вдвое сузят участок федеральной трассы «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти в направлении из Петербурга. Ограничения введут на территории Колтушского сельского поселения.

    С 11:00 до 15:00 среды на 31-м километре дороги Р-21 «Кола» перекроют одну полосу движения в сторону Мурманска, сообщает 14 ноября ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На второй полосе при этом ограничат скорость до 40 км/ч. Всего на этом участке по две полосы в каждом направлении. В сторону Петербурга ограничений не будет.

    Ограничения вводятся из-за работ по устройству фундаментов опор наружного освещения. Выполнит их ООО «ЕвроТрансСтрой».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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