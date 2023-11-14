Трасса «Кола» под Петербургом на полдня обзаведется «бутылочным горлышком»

Дорожные работы в первой половине дня 15 ноября вдвое сузят участок федеральной трассы «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти в направлении из Петербурга. Ограничения введут на территории Колтушского сельского поселения.
С 11:00 до 15:00 среды на 31-м километре дороги Р-21 «Кола» перекроют одну полосу движения в сторону Мурманска, сообщает 14 ноября ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На второй полосе при этом ограничат скорость до 40 км/ч. Всего на этом участке по две полосы в каждом направлении. В сторону Петербурга ограничений не будет.
Ограничения вводятся из-за работ по устройству фундаментов опор наружного освещения. Выполнит их ООО «ЕвроТрансСтрой».