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    Минобрнауки предлагает снизить стоимость экзаменов для мигрантов втрое

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    Сразу несколько документов, касающихся экзаменов для мигрантов, выложило министерство образования и науки России на обсуждение. Проекты 14 ноября появились на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

    Один из них касается стоимости экзаменов, которые требуется сдать для получения разрешения на работу. Речь идет о русском как иностранном, истории России и основах законодательства. Согласно проекту Минобрнауки, стоимость для них будет снижена.

    Предлагается установить единую цену в 1 тысячу рублей. Сейчас экзамен для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство обходится в 5900 рублей, а для разрешения на работу или патента – в 3800 рублей.

    Второй проект постановления касается самой процедуры экзамена. В нем прописана обязательная видео или аудио фиксация происходящего во время испытания. При чем записи должны включать в себя идентификацию человека, сдающего экзамен.

    Если изменения будут приняты, оба постановления вступят в силу с 1 сентября 2024 года и будут действовать до 1 августа 2027 года.

    В начале ноября стало известно о том, что во всех российских вузах, проводящих экзамены для мигрантов, найдены нарушения. За дело взялась Генпрокуратура.

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