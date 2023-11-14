Минобрнауки предлагает снизить стоимость экзаменов для мигрантов втрое

Сразу несколько документов, касающихся экзаменов для мигрантов, выложило министерство образования и науки России на обсуждение. Проекты 14 ноября появились на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.
Один из них касается стоимости экзаменов, которые требуется сдать для получения разрешения на работу. Речь идет о русском как иностранном, истории России и основах законодательства. Согласно проекту Минобрнауки, стоимость для них будет снижена.
Предлагается установить единую цену в 1 тысячу рублей. Сейчас экзамен для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство обходится в 5900 рублей, а для разрешения на работу или патента – в 3800 рублей.
Второй проект постановления касается самой процедуры экзамена. В нем прописана обязательная видео или аудио фиксация происходящего во время испытания. При чем записи должны включать в себя идентификацию человека, сдающего экзамен.
Если изменения будут приняты, оба постановления вступят в силу с 1 сентября 2024 года и будут действовать до 1 августа 2027 года.
В начале ноября стало известно о том, что во всех российских вузах, проводящих экзамены для мигрантов, найдены нарушения. За дело взялась Генпрокуратура.