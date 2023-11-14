Минобрнауки предлагает снизить стоимость экзаменов для мигрантов втрое

Сразу несколько документов, касающихся экзаменов для мигрантов, выложило министерство образования и науки России на обсуждение. Проекты 14 ноября появились на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.



Один из них касается стоимости экзаменов, которые требуется сдать для получения разрешения на работу. Речь идет о русском как иностранном, истории России и основах законодательства. Согласно проекту Минобрнауки, стоимость для них будет снижена.

Предлагается установить единую цену в 1 тысячу рублей. Сейчас экзамен для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство обходится в 5900 рублей, а для разрешения на работу или патента – в 3800 рублей.