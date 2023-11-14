Суд приговорил к восьми годам заключения фигуранта дела о хищении 1,5 млрд рублей из «Невского банка»

Замоскворецкий районный суд Москвы вынес приговор соучастнику хищения средств из рухнувшего петербургского Невского народного банка. Об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов, которое представляет интересы вкладчиков финансовой организации.



Суд признал Дмитрия Шеховцова виновным в хищении, приговорил его к восьми годам лишения свободы и удовлетворил заявленный АСВ в интересах банка гражданский иск на сумму более 1,5 млрд рублей.

В ходе рассмотрения уголовного дела на имущество Шеховцова наложили арест. Он будет сохранен до исполнения приговора в части гражданских требований.