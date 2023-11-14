Суд приговорил к восьми годам заключения фигуранта дела о хищении 1,5 млрд рублей из «Невского банка»

Замоскворецкий районный суд Москвы вынес приговор соучастнику хищения средств из рухнувшего петербургского Невского народного банка. Об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов, которое представляет интересы вкладчиков финансовой организации.
Суд признал Дмитрия Шеховцова виновным в хищении, приговорил его к восьми годам лишения свободы и удовлетворил заявленный АСВ в интересах банка гражданский иск на сумму более 1,5 млрд рублей.
В ходе рассмотрения уголовного дела на имущество Шеховцова наложили арест. Он будет сохранен до исполнения приговора в части гражданских требований.
Банк России отозвал у «Невского банка» лицензию 13 декабря 2019 года. По мнению регулятора, кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал) вследствие хищения значительной части активов.
Как оказалось, этому предшествовало хищение крупной суммы денег.
«Фонтанка» писала, что незадолго до краха «Невского банка» председателем его правления стал Владимир Бондаренко. За один вечер он провел операцию по вывозу из офиса банка 1,5 млрд рублей и попал в федеральный розыск. Общая сумма похищенного оценивалась в три миллиарда рублей. В первый день выплаты средств по страховке, вкладчикам вернули 485 млн рублей. На сайте АСВ размещена информация, что на данный момент выплачено 1,3 млрд рублей страховых выплат, что соответствует 99,17% от их общего числа.