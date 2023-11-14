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    РБК: осужденный за убийство Анны Политковской отвоевал помилование и остался в зоне СВО

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    Бывший оперуполномоченный УБОП Сергей Хаджикурбанов, осужденный за организацию убийства журналистки Анны Политковской, получил свободу, приняв участие в СВО. О помиловании 14 ноября сообщает РБК со ссылкой на адвоката экс-полицейского Алексея Михальчика.

    Как рассказал изданию защитник, впервые на фронт Хаджикурбанов попал в качестве заключенного. После он был помилован, но продолжил участвовать в спецоперации как вольнонаемный, заключив контракт с Министерством обороны. Бывший оперативник в 90-е служил в спецназе и, как полагает Михальчик, имеет соответствующий опыт. Более того, по мнению адвоката, Хаджикурбанову могли предложить командную должность.

    «Я считаю, что в каком-то смысле справедливость восторжествовала, так как считаю, что он не причастен к убийству Анны Политковской», — добавил Алексей Михальчик.

    Журналистка «Новой газеты» Анна Политковская была застрелена в подъезде своего дома в Москве 7 октября 2006 года. Преступник нажал на спусковой крючок, когда жертва зашла в лифт. По уголовному делу были осуждены шестеро. Самые большие сроки получили Сергей Хаджикурбанов (20 лет в ИК строгого режима) и криминальный авторитет Лом-Али Гайтукаев (пожизненное заключение). Последний в 2017 году умер в колонии. Два года назад «Новая газета» представила свое расследование убийства Анны Политковской.

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