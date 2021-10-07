«Государство знает, кто был заказчиком убийства по найму Анны Политковской»

Фото: скриншот видео / YouTube / Новая газета Поделиться Поделиться







Документальный фильм в 15-ю годовщину со дня убийства Политковской представила «Новая газета» 7 октября. Ключевой свидетель смог выбраться из России благодаря изданию, имя заказчика редакция не смогла получить из-за неочевидной смерти в колонии осужденного организатора.

Анна Политковская много писала про чеченские войны, обстановку в республике, брала интервью у Рамзана Кадырова, после которого ей хотелось «отмыться». Политковскую, как рассказали в фильме ее коллеги, крайне удивляло, что волна истории выкинула на гребень такого человека, как нынешний чеченский лидер.



Она была не только журналистом, но и правозащитником, помогала жертвам «Норд-Оста», готовилась вести переговоры после захвата школы в Беслане. Но по пути в самолете была отравлена и с трудом выжила. «Они умеют только взрывать. Если будет штурм, я думаю, что я перестану быть журналистом. Я просто больше не могу», — говорила Политковская, лежа на больничной койке в ростовской больнице.

Незадолго до смерти, признается в фильме главред «Новой» Дмитрий Муратов, он спорил с Политковской и запретил ей ездить в Чечню.

«Спор бы принципиально вот какой: почему, если они выбрали себе Рамзана Кадырова, с их бедами по-прежнему должна разбираться ты? Оставь их жить своей жизнью. Аргумент со стороны Политковской был такой: этот народ, его элиту, вышибли, убили во время войны. За них больше некому заступиться, у многих в семьях не осталось старших, у многих в семьях не осталось мужчин. Традиционные связи, которым века и века, были разрушены, объясняла мне Политковская. Я говорю: и теперь, поскольку они хотят быть хороши и для Кадырова, уже скрывая свои имена, они фактически предают тебя, ты должна все брать на себя. Меня информировали, что это все может очень плохо закончиться»



Очередная, и последняя, командировка все же состоялась. Известно, что Политковская подготовила материал о пытках в Чечне, но передать его редакции не успела.

Политковскую застрелили в лифте ее дома на Лесной улице в Москве пятью выстрелами 7 октября 2006 года. Как рассказывает в фильме шеф-редактор «Новой» Сергей Соколов, на тот момент Следственный комитет и прокуратура были в процессе разделения и дело об убийстве попытались раскрыть максимально быстро. Были задержаны братья Ибрагим и Джабраил Махмудовы, высокопоставленный чиновник из Чечни Шамиль Бураев, подполковник УФСБ Павел Рягузов, бывший оперативник РУБОП Сергей Хаджикурбанов и еще ряд лиц. Одна из важных в деле фигур, подполковник Дмитрий Павлюченков, остался свидетелем. Следствие активно работало над версией о заказчике убийства в лице Бориса Березовского. В итоге на скамье подсудимых оказались только братья Махмудовы, которые привезли к дому киллера, Рягузов и Хаджикурбанов. Как рассказывает в фильме «Новая», на присяжных оказывалось давление, но они все равно отказались признавать подсудимых виновными из-за недостаточной доказательной базы. Оправдательный приговор был обжалован, дело отправили на новое рассмотрение.



Акционер «Новой» Александр Лебедев был готов заплатить 25 миллионов рублей за информацию о причастных к убийству Политковской. По словам шеф-редактора Соколова, в редакцию ходило множество провокаторов, проходила информация, что его могут похитить: «Если столько дают за убитого журналиста, то сколько же дадут за живого?» Так что к моменту, когда журналист Роман Попков рассказал про Олега Голубовича, отношение к нему как свидетелю было скептическим.

Попков познакомился с Голубовичем в Бутырке, они сидели в одной камере. Как выяснилось, Голубович некоторое время подрабатывал водителем подполковника МВД Павлюченкова.

Он согласился под запись рассказать о том, кто организовал убийство и кто был исполнителем. После опроса адвокатом потерпевших с ним разговаривал следователь. Показания легли в основу обвинения. В обмен на это Голубович просил помочь ему уехать из России, редакция обещание сдержала.

Как следует из фильма «Новой», роль подполковника Павлюченкова заключалась в поиске киллера. При этом он был игроманом, часть денег прокутил и привлек в качестве исполнителей кого смог. Через криминального авторитета Лом-Али Гайтукаева нашлись три его племянника. Рустам Махмудов стрелял, за что получил пожизненный срок, его братья Джабраил и Ибрагим получили 12 и 14 лет как соучастники.



Гайтукаев контролировал процесс из камеры следственного изолятора. Он тоже был приговорен к пожизненному лишению свободы. Бывший рубоповец Хаджикурбанов якобы принимал участие в сборе информации о месте жительства и маршрутах Политковской. Он получил 20 лет колонии.

«Каждый из них был реально уверен, что он работает по указанию ФСБ. Потому что Лом-Али Гайтукаев сотрудничал с органами, потому что им давал адреса и все остальное Павлюченков, который работал в секретном подразделении МВД города Москвы. Они были просто реально уверены, что выполняют особое, пускай неприятное, но задание родины», — убежден Муратов. Посредник между заказчиком и организаторами убийства так и не был назван. Чеченский чиновник Шамиль Бураев после снятия к нему вопросов у следствия вернулся на родину, и больше его по делу Политковской не беспокоили.

Лом-Али Гайтукаев, сказано в фильме «Новой», вроде как был готов разговаривать с журналистами газеты и назвать имя заказчика. Поездка была на стадии организации, когда стало известно, что Гайтукаев мертв. По словам Муратова, в колонии осужденного, несмотря на статус криминального авторитета, «многократно и зверским образом били».



С годовщиной смерти Политковской наступил и срок давности. Если заказчик будет найден, то решать вопрос о привлечении его в качестве обвиняемого будет суд. Пожизненное заключение для него теперь исключено.

«Все спецслужбы выведены из дела. И мы говорим да, заказчика нет. Но мы знаем, кто покрывает заказчика. Это означает, что государство знает, кто был заказчиком убийства по найму Анны Политковской. Вот что для меня очень важно», — сказал Муратов и напомнил о том, что такое соучастие в совершении преступления.

